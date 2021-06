Windows 11, online le prime schermate

Microsoft presenterà Windows 11 il 24 giugno. Sul nuovo sistema operativo sono circolate già indiscrezioni e sul portale Cinese Tieba Baidu prima e su The Verge poi sono apparse anche le prime schermate.

Da quello che emerso finora, con la nuova versione di Windows vedremo un rinnovamento dell’interfaccia, con alcuni elementi che avevamo già visto nell’ora defunto progetto Windows 10X.

A quanto pare di capire l’icona del menu Start non sarà più in fondo a sinistra nello schermo. Le immagini circolate mostrano una riga di icone per default in fondo al centro (un po’ tipo il Dock di macOS); altri elementi quali il controllo del volume e l’orologio continueranno a poter essere richiamati dall’angolo inferiore destro. Non sembrano esserci cambiamenti per quanto riguarda il Microsoft Store mentre tornano i widget, inseriti in quella che nelle immagini appare una zona dedicata. Altre sezioni e impostazioni di configurazione sembrano mostrare un design in linea con il Fluent Design di Microsoft. Due presunti sfondi ufficiali caricati su Baidu dall’utente Zealer evidenziano una versione chiara e scura, probabilmente in abbinamento a temi Dark e chiari che sarà possibile richiamare dal sistema operativo.

Tra i cambiamenti indicati, anche una nuova procedura di setup che guida l’utente alla prima configurazione e migliorie per l’app Xbox (ora di serie con il sistema) con una maggiore integrazione con Windows e con la possibilità di accedere facilmente alla libreria Game Pass.

È circolata persino una ISO (una immagine-disco) preliminare del “peso” di 4,54GB ma, anche se questa si può recuperare facilmente in rete è consigliabile non installare versioni che non arrivano da canali non ufficiali.

Per saperne di più bisogna aspettare il prossimo 24 giugno, quando Microsoft (alle 17 ora italiana) svelerà ufficialmente il nuovo sistema.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021

