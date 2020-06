WMF 2020, il primo Festival sull’Innovazione ai tempi del Covid-19 è italiano

Il primo Festival sull’Innovazione ai tempi del Covid-19 sarà italiano. La prossima WMF Online si terrà dal 4 al 6 giugno e proporrà un vero e proprio un viaggio nel futuro tra le evoluzioni tecnologiche, digitali e sociali per migliorare il pianeta.

Il festival si terrà in forma diffusa e prevede la partecipazione di oltre 200 ospiti, con oltre 30 sale su temi legati al Web Marketing e all’Innovazione e un Mainstage in formato show televisivo che ospiterà talk ispirazionali e testimonianze sulle sfide del presente e del futuro alla luce della nuova emergenza sanitaria e non solo. Tra gli ospiti Sophia il Robot, Claudio Marchisio, Andrea Scanzi, Gessica Notaro, il PM antimafia Giuseppe Lombardo, Andrew McAfee del MIT di Boston, Lo Stato Sociale.

Al centro di questo particolare festival ci saranno momenti di dibattito, show, intrattenimento e un format con tempi e ritmi televisivi sul palco centrale, il Mainstage del WMF. Tra gli ospiti anche il PM Antimafia Giuseppe Lombardo al Robot Sophia in collegamento da Hong Kong, ma non mancheranno altre apparizioni, da Claudio Marchisio al giornalista Andrea Scanzi, passando per Gessica Notaro, l’autore di Breaking Italy Alessandro Masala, Paolo Crepet, Roy Paci, Lo Stato Sociale, Andrea Pennacchi, I Sansoni.

Il Festival rappresenta l’impegno nel convogliare il capitale umano, il genio, la creatività e l’arsenale tecnologico per la costruzione condivisa di un futuro basato su lavoro, formazione e innovazione. Una sorta di offerta formativa ampia e variegata – frutto di un processo di costruzione condivisa con persone, aziende e istituzioni – arricchita dalla partecipazione di oltre 200 speaker e ospiti da tutto il mondo che proporranno interventi di aggiornamento professionale e approfondimenti mirati su attualità e innovazione, vero e proprio fulcro di un Festival che riparte dalle 21.000 presenze registrate nella scorsa edizione.

Durante la manifestazione ampio spazio sarà dedicato anche a temi più attuali e caldi, come il caso “Trump-Twitter”, o quello dell’App Immuni. Ancora, all’interno delle oltre 30 sale formative, vi saranno gli interventi di relatori esperti e rappresentanti di brand internazionali come Twitter, Mozilla, Oracle, IPSOS, Hewlett Packard Enterprise e Microsoft, e non mancheranno sale tematiche sull’ E-Commerce.

Nella giornata del 4 giugno ci sarà il collegamento anche con l’Arena di Monza per parlare di sport e ripartenza, e non mancherà la 7^ edizione della Startup Competition più grande d’Italia, che vedrà le 6 startup finaliste presentare il proprio progetto sul Mainstage davanti a una giuria di esperti in collegamento e sfidarsi per aggiudicarsi i premi per un valore di oltre 30 0mila euro.

L’inizio della manifestazione è previsto alle 9:30 del 4 giugno, quando il WMF Online aprirà i battenti in questa edizione completamente nuova.