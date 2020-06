La produzione iPhone 12 inizierà a luglio, il lancio a settembre è possibile

Nei giorni più neri della pandemia qualche analista era arrivato addirittura a prevedere il posticipo dei nuovi terminali di Cupertino fino all’inizio del 2021 fortunatamente, con il miglioramento della situazione sanitaria, il posticipo previsto si è ridotto sensibilmente: ora secondo le ultime indicazioni che provengono da Taiwan la produzione iPhone 12 inizierà a luglio, così lancio e disponibilità commerciale potrebbero risultare in linea con la tabella di marcia tradizionale che Apple segue ormai da anni.

Per preparare per tempo le scorte necessarie per un lancio globale, Apple fornitori e assemblatori iniziano a produrre iPhone in estate, solitamente a luglio, tempistica che sembra sarà rispettata anche quest’anno ma sembra non per tutti i modelli.

Invece dei tre terminali visti finora, la nuova gamma sarà composta da quattro terminali: il modello di ingresso da 5,4 pollici e uno da 6,1” con doppia fotocamera, affiancati da un altro modello da 6,1” e quello top da 6,7” con tripla fotocamera più sensore LiDAR per la realtà aumentata.

Di questi quattro terminali la produzione iPhone 12 inizierà a luglio per i due modelli da 6,1”, mentre successivamente inizierà la produzione di quello economico e di quello top. Secondo quanto riporta DigiTimes l’inizio scaglionato della produzione è dovuto all’impiego di componenti diverse, sembra così che potrebbe anche variare la data di disponibilità sugli scaffali dei negozi, con un posticipo fino a ottobre o novembre per uno o due terminali.

Per tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 11 e 11 Pro attuali rimandiamo a questo approfondimento di macitynet. Per i nuovi modelli in arrivo quest’anno invece è possibile consultare questo articolo per iPhone SE 2 , invece tutto quello ch è emerso finora sugli iPhone 12 5G è riassunto in questo articolo.