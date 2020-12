X12s è il drone pieghevole ed economico che strizza l’occhio al Mavic Air: in offerta a 51,96 euro

Il natale si avvicina e quale migliore regalo se non un drone, adatto ad un pubblico davvero eterogeneo. Questa volta vi proponiamo X12s, il drone low cost che si ispira al ben più noto Mavic Air.

Design simile, perfino nella camera inclinabile, ma con un prezzo che spiazza e sembra quasi un errore: costa solo 51,96 euro. Si tratta della versione rivista e corretta dal precedente modelli, da cui eredita il numero, aggiungendo pero il suffisso “s”.

Di certo non è un drone adatto ad un pubblico professionale, ma a vederlo sembra davvero una copia 1 a 1 del più noto Mavic Air di DJI. Ha le braccia reclinabili, così da poterlo trasportare facilmente, mentre la camera può essere inclinata per catturare le immagini con più precisione.

A proposito del reparto multimediale, X12s migliora il precedente modello, proponendo una camera WiFi con risoluzione fino a 4K, con sensore grandangolare, in grado di trasmette video in tempo reale al proprio smartphone per un volo FPV.

Propone diversi modelli di volo, con possibilità di volare a bassa o alta velocità, con funzioni di ritorno a casa con un tasto, volo in modalità headless (per pilotarlo come se lo si avesse sempre davanti, quale che sia la sua posizione in volo), trasmissione in tempo reale del feed video allo smartphone e altezza di volo massima di 200 metri.

A livello di autonomia offre una batteria da 1600 mAh, che assicura 15 minuti di autonomia in volo. Proposto in una varietà di colori, il drone ha dimensioni di circa 20 x 22 a ​​5 cm

Si acquista su GearBest a 51,96 euro, direttamente da questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.