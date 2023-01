L’adattatore internazionale SKROSS ha tutte le prese del mondo e ricarica con 4 USB

L’adattatore internazionale di SKROSS è il coltellino svizzero delle ricariche in viaggio: oltre ad essere dotato di tutte le spine necessarie, presenta infatti una presa passante universale e 4 porte USB-A per collegare altrettanti dispositivi contemporaneamente.

Le spine

Al suo interno sono nascoste la spina europea, quella australiana, del Regno Unito e degli USA che possono essere alternativamente estratte attraverso un apposito slider in modo da scegliere quella più adatta in base al paese in cui ci si trova in un dato momento.

Questo significa quindi che non bisogna acquistare adattatori separati per ogni tipologia di spina né bisognerà mettere in valigia quello giusto prima di partire, perché questo modello è praticamente compatibile con oltre 220 destinazioni.

La presa

Oltre a ciò presenta una presa passante compatibile con le quattro spine sopracitate, perciò si può usare l’adattatore anche per collegare dispositivi con spine particolari ad altrettante prese. Perciò un adattatore del genere è utile anche in casa per usare cose come il phon o altri elettrodomestici acquistati in viaggio o importati online.

Le porte

Se questo non sembra sufficiente facciamo notare che su un lato sono presenti 4 porte USB-A alle quali è possibile collegare altrettanti cavi per collegare fino a quattro dispositivi contemporaneamente, con uscita massima 4,8 A. Perciò oltre a collegare un qualsiasi dispositivo tramite la presa passante in ogni parte del mondo è possibile sfruttare la stessa porta per ricaricare smartphone, tablet, computer, cuffie e altri accessori in un sol colpo.

Il fusibile presente al suo interno può essere sostituito in caso di guasto, perciò oltre a preservare i dispositivi collegati è praticamente immortale.

Dove comprare

Se volete comprarlo sappiate che costa 64,90 € ma al momento c’è uno sconto su Amazon che vi fa risparmiare il 78%, il che significa che lo potete pagare soltanto 14,29 €. Un vero affare.