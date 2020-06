Xiaomi Airdots Pro 2 SE, 5 motivi per scegliere gli auricolari low cost alternativi a AirPods

In super offerta Xiaomi Airdots Pro 2 SE, gli auricolari true wireless davvero economici, che rappresentano un’alternativa di qualità alle AirPods. Le acquistate ad appena 24,88 euro direttamente a questo indirizzo. Ecco i cinque motivi per sceglierle.

Prezzo

Anzitutto, il prezzo. Per tutti coloro che non hanno a disposizione il budget necessario per acquistare AirPods, o auricolari di fascia alta, non potranno che apprezzare il listino di queste Xiaomi Airdots Pro 2 SE, di appena 24,88 euro. Si tratta di un costo particolarmente basso, se si considera la qualità che è solita offrire il brand.

Xiaomi, una garanzia

E’ vero che con questo prezzo sono davvero tante le cuffie che si possono acquistare sul web. Purtroppo, però, molte di queste periferiche low cost, si rivelano essere davvero scadenti. Ed allora, se il budget da investire in una periferica del genere è così basso, meglio farlo su un brand ormai noto, che di certo non ha più bisogno di presentazioni, e che notoriamente offre un rapporto qualità prezzo notevole.

Autonomia

Xiaomi Airdots Pro 2 SE offrono almeno 20 ore di autonomia, questo grazie al case di ricarica, mentre ciascun auricolare assicura 5 ore di riproduzione, senza necessità di dover essere ricaricati.

Caratteristiche tecniche

Naturalmente, uno dei principali motivi per acquistare queste Xiaomi Airdots Pro 2 SE sono le specifiche tecniche. Propongono un doppio microfono per la riduzione del rumore, così da poter effettuare anche chiamate senza alcuna interferenze. Si abbinano allo smartphone, inoltre, in modo semplice e intelligente: è sufficiente estrarle dal case di ricarica per il corretto abbinamento, anche grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0.

Half in-ear

In molti non sopportano gli auricolari in-ear, e proprio per questo trovano comodo il design di AirPods, che non gode, appunto, dei classici gommini in silicone da fissare all’interno della cavità auricolare. Xiaomi Airdots Pro 2 SE condividono con gli auricolari wireless questa caratteristica: non dispongono dei gommini in silicone, e calzanoperfettamente all’orecchio per via della particolare forma half in-ear.

Xiaomi Airdots Pro 2 SE hanno un listino che solitamente si avvicina alle 50 euro; al momento, però, si acquistano in offerta lampo a 24,88 euro direttamente da questo indirizzo.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.