Xiaomi apre il nuovo Store in provincia di Foggia

Xiaomi in vista del Natale annuncia l’apertura di un nuovo Xiaomi Store in provincia di Foggia prevista per il prossimo 16 dicembre. Con quest’ultima apertura, nel corso del 2021 sono stati inaugurati 6 Xiaomi Store e 10 Xiaomi Corner arrivando a un totale di 33 punti vendita in tutta Italia in soli tre anni e mezzo.

Presso il Centro Commerciale GrandApulia (Foggia), giovedì 16 dicembre alle ore 10.30, un nuovo Xiaomi Store aprirà le porte al pubblico e per l’occasione l’azienda ha organizzato alle ore 12.00 una Xiaomi Classroom per un numero limitato di 30 persone per scoprire le migliori caratteristiche e funzionalità dell’ultima Serie Xiaomi 11T.

In vista del Natale gli appassionati del marchio potranno acquistare fino al 19 dicembre smartphone e prodotti Smart Life usufruendo di numerose promozioni e sconti. In particolare ci sarà un’offerta dedicata POCO M4 Pro 5G a, su un numero limitato di pezzi e fino a esaurimento scorte.

Il nuovo punto vendita occupa un’area di 150mq e coinvolge 6 customer assistant, pronti a supportare gli Xiaomi Fan in ogni loro necessità o curiosità. Lo store italiano numero 22, e secondo nella regione Puglia, rafforza così la presenza di Xiaomi nel Belpaese, sottolineando e premiando il grande legame esistente tra il marchio e il pubblico italiano.

«Il 2021 è stato un anno straordinario per Xiaomi e siamo sicuri che questo trend continuerà e si rafforzerà nel 2022 portando il brand a essere sempre più conosciuto e riconoscibile in Italia» dichiara Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia. Per partecipare all’inaugurazione dello Xiaomi Store in provincia di Foggia è possibile iscriversi da qui, mentre per partecipare alla Classroom si parte da qui.

Ricordiamo che a giugno Xiaomi ha festeggiato l’apertura di 100 Mi Store in Europa occidentale. Tutti gli articoli di macitynet che parlano dei prodotti Xiaomi sono disponibili a partire da questa pagina.