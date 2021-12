Twinkly, le luci smart italiane decorano Portofino

Twinkly, la società italiana specializzata nel settore delle luci smart e decorative, ha acceso lo skyline di Portofino, il celebre borgo ligure rinomato in tutto il mondo, illuminandolo con le proprie luci. Tutti i profili delle case che si affacciano sulla famosa Piazza Martiri Dell’Olivetta risplendono dei luccichii delle inconfondibili luci Twinkly.

Anche l’albero di Natale presente sulla piazza, grazie a Splendido e Splendido Mare, i due alberghi del gruppo Belmond, brilla con le animazioni e gli speciali effetti dell’azienda italiana. Come da tradizione i bambini del Borgo – dopo il saluto istituzionale del Sindaco Matteo Viacava – hanno acceso le luminarie che adornano il grande abete posizionato a due passi dal mare, riproducendo l’effetto arcobaleno, simbolo di speranza e rinascita.

Lo spettacolo, visibile in maniera speciale dal golfo, è davvero unico e magico, e godibile per tutto il periodo natalizio ma anche oltre. A gennaio, infatti, l’illuminazione dello skyline interesserà non solo i profili delle case ubicate nella piazza, ma anche quelle di tutto il borgo.

Portofino potrà quindi godere della luce delle speciali animazioni ed effetti tutto l’anno, aggiungendo fascino al già singolare e inconfondibile skyline. Grazie alla speciale tecnologia di Twinkly, le luci operano tutte in perfetta sincronia, e permettono di gestire l’illuminazione ornamentale dell’intera città come se fosse un’unica scena, accendendo i profili dei palazzi con il classico bianco caldo fino a trasformare lo skyline in un elemento decorativo in occasione di particolari eventi. Le luci Twinkly sono nate e diventate famose in tutto il mondo grazie agli speciali LED smart da 16 milioni di colori e all’app che tramite algoritmi di computer vision riesce a individuare, in pochi istanti, l’esatta posizione di ogni lampadina nello spazio, ricreando così un layout virtuale accurato ed effetti scenografici accattivanti.

