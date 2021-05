Xiaomi FlipBuds Pro, le cuffie wireless che sfidano Apple AirPods Pro

Xiaomi FlipBuds Pro sono gli auricolari concorrenti ad AirPods Pro. Oggi sono in offerta lampo a 159 euro, e si acquistano direttamente a questo indirizzo.

Xiaomi FlipBuds Pro puntano molto su estetica e caratteristiche tecniche. Come da tradizione Xiaomi si tratta di un dispositivo estremamente moderno e minimale, anche se a differenza di quel che ci si aspetta, sono di colore nero, e non bianco. Si tratta di una differenza estetica anche rispetto ai rivali Apple, che invece sono totalmente bianchi.

Propongono, tra le sue caratteristiche principali, la tecnologia della cancellazione attiva del rumore, e con tre modalità di regolazione e doppia modalità di trasparenza, per poter anche ascoltare ciò che accade attorno.

Ovviamente, gli auricolari godono di caratteristiche tecniche di prim’ordine, come un altoparlante super dinamico da 11mm, per un’esperienza audio di alta qualità, e con bassa latenza, per una maggiore sincronizzazione audio e video.

Ancora, tra le altre caratteristiche, quella di ricarica rapida, che permette un funzionamento per 2 ore, con una singola carica di appena 5 minuti. In totale, con una ricarica completa, si otterranno fino a 7 ore di autonomia, che salgono a 28 ore con il case di ricarica. Ancora, gli auricolari in questione potranno essere collegati a due dispositivi Bluetooth allo stesso tempo.

Si fregiano della connettività Bluetooth 5.2, che assicura velocità nell’abbinamento, oltre che stabilità nel segnale, per un utilizzo fino a 10 metri di distanza.

Solitamente, Xiaomi FlipBuds Pro hanno un costo di listino di circa 200 euro, ma al momento si possono acquistare a 159 euro direttamente a questo indirizzo.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche Paypal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti Paypal in caso di necessità.

