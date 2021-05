In iOS 15 il diario alimentare nell’app Salute?

Manca poco all’annuale WWDC 2021 (Worldwide Developers Conference), conferenza per sviluppatori nel corso della quale dovrebbe essere presentata – tra le altre cose – l’anteprima del futuro iOS 15.

Finora è trapelato pochissimo sulle possibilità novità di iOS 15 ma qualcosa comincia e emergere. Ammettendo che sia affidabile, una fonte dello scrittore Connor Jewiss riferisce alcune possibili funzionalità. Apple avrebbe intenzione di integrare un meccanismo che consenta agli utenti di tracciare con l’app Salute ciò che si mangia, ma non è chiaro quanto esaustiva possa essere questa funzione. Macrumors riferisce che potrebbe potenzialmente permettere agli utenti di registrare i prodotti alimentari consumati, suggerire particolarità nutrizionali e permettere di monitorare le calorie. È probabile che gli utenti dovranno in qualche modo gestire manualmente il diario alimentare giornaliero, e che Apple predisponga un elenco di categorie di cibi da selezionare per annotare quotidianamente ogni singolo pasto e quindi ogni alimento assunto durante la giornata: in altre parole un archivio per prendere nota di tutte le informazioni che riguardano i pasti.

L’utilità di un diario di cibi e bevande assunte è ovviamente quella di avere uno strumento che permetta di avere ben chiare le dinamiche che sottostanno alle abitudini alimentari.

When I said I’d seen some iOS 15, I’m not going to disappoint:

◼️- Dark Mode UI tweaks

💬- Messages app tweaks

🍴- Food tracking and other new features in Health

🔧- Confirmation of UI changes from previous screenshot rumor

🔴- New notification settings and look on lockscreen

— Connor Jewiss (@connorjewiss) May 25, 2021