Xiaomi Mi Watch Lite o Redmi Watch? ecco tutte le differenze fra i due smartwatch

Sul mercato sono disponibili due smartwatch Xiaomi molto simili: stiamo parlando di Redmi Watch e Xiaomi Mi Watch Lite, dispositivi che a prima vista potrebbero sembrare sostanzialmente identici, considerando soprattutto il loro aspetto esteriore.

Esternamente infatti i due smartwatch sono effettivamente indistinguibili ma, analizzando le specifiche, le differenze ci sono ed in alcuni casi sono abbastanza marcate.

Le differenze principali tra i due smartwatch riguardano le modalità sportive, il GPS, l’assistente AI Assistant, il sensore NFC, la durata della batteria e il prezzo.

GPS

Il GPS è forse la principale e più marcata differenza tra i due smartwatch Xiaomi. Il Redmi Watch non dispone di GPS integrato, il che significa che se volete fare una corsa o una pedalata, non potete fare a meno di collegarlo al telefono per tracciare il vostro percorso.

Il Mi Watch Lite, invece, dispone di GPS + GLONASS per il posizionamento, quindi la presenza dello smartphone non è necessaria.

Modalità sportive

Altra differenza significativa riguarda la modalità sportive tracciate dai due orologi. Redmi Watch supporta solo 7 modalità sportive: corsa all’aperto, tapis roulant, ciclismo all’aperto, ciclismo indoor, passeggiate, nuoto e stile libero.

Xiaomi Mi Watch Lite supporta tutte e sette le modalità sportive di Redmi Watch e ne aggiunge altre quattro: nuoto in acque libere, trekking, trail running e cricket.

Assistente AI e NFC

Il Redmi Watch include sia un assistente AI, sia il chip NFC. L’assistente è XiaoAI di Xiaomi, al momento praticamente inutile in Italia, mentre il sensore NFC potrebbe sicuramente tornare più utile, soprattutto per i pagamenti contactless.

Il Mi Watch Lite non ha nessun assistente smart integrato, né dispone di NFC.

Durata della batteria

Entrambi gli orologi hanno la stessa capacità di batteria da 230 mAh, ma il Redmi Watch dichiara una durata della batteria inferiore, con un’autonomia massima di 7 giorni.

Mi Watch Lite invece può arrivare fino a 9 giorni con una singola carica.

Prezzo

La differenza di prezzo non particolarmente significativa in termini assoluti.

Il Redmi Watch si trova in vendita a poco meno di 50 euro, mentre Xiaomi Mi Watch Lite si acquista a poco meno di 60 euro. Più o meno la differenza di prezzo è di circa 10 euro.

Conclusione

Il Mi Watch Lite è sicuramente uno smartwatch più equilibrato e completo e i 10 euro aggiuntivi per acquistarlo giustificano la presenza del GPS a bordo, una maggiore durata della batteria e le modalità sportive aggiuntive.

Mi Watch Lite si acquista in offerta a circa 58 euro circa cliccando su questo link diretto.

I vantaggi di Redmi Watch, soprattutto la presenza dell’assistente XiaoAI, sono probabilmente più utili per il mercato cinese e un suo eventuale acquisto in Italia si giustifica solo dalla volontà di spendere il meno possibile e di voler disporre del sensore NFC.

Redmi Watch si acquista in offerta a circa 48 euro circa cliccando su questo link diretto.