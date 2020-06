Xiaomi Mijia WalkingPad A1 Pro, il tapis roulant smart per passeggiare si aggiorna alla versione Pro

Si aggiorna il Xiaomi Mijia WalkingPad A1, il tapis roulant pensato per passeggiare al chiuso arrivato ora alla sua versione Pro, che apporta alcune interessanti migliorie rispetto al primo modello (che avevamo recensito a questo link).

Le novità di questo WalkingPad A1 Pro riguardano principalmente un nuovo motore brushless meno rumoroso (fino a 65db) rispetto al precedente, grazie al quale il rumore delle sessioni di allenamento fisico saranno più discrete.

Caratterizzato da un design meno spigoloso rispetto al modello precedente, con linee più arrotondate e rifinite, il dispositivo ora è in grado di sopportare un carico di lavoro fino a 100 kg.

Inoltre, per chi lo desiderasse, è possibile acquistare una barra frontale di sostegno, da montare lateralmente, che consentirà di reggersi durante la camminata. Si tratta di un acquisto opzionale, non incluso nella confezione.

Le restanti caratteristiche invece riprendono il modello precedente: un peso di 28 kg circa e dimensioni pari a 143.20 x 54.70 x 12.90 cm, che garantiscono la giusta stabilità senza però comprometterne la praticità. Inoltre è anche dotato di una cerniere per piegare la pedana e riporla comodamente sotto il letto o in angolo della stanza.

Sarà possibile scegliere la velocità di passeggio (da un minimo di 0.5 a un massimo 6 km/h) utilizzando il telecomando incluso oppure utilizzare la funzionalità smart che adatterà al velocità di scorrimento del tapis roulant in base al vostro passo e alla posizione in cui deciderete di passeggiare.

Xiaomi Mijia WalkingPad A1 Pro si integra perfettamente con l’ecosistema Xiaomi e più essere controllato dalla app ufficiale Xiaomi attraverso la quale sarà possibile anche leggere le statistiche o impostare il passo. Infine include anche sistemi di sicurezza, come il blocco per i bambini, lo stand-by automatico, la protezione contro il peso eccessivo e la modalità pensata per i novizi.

Come noto camminare è una delle attività più salutari che si possano fare: l’OMS consiglia di raggiungere almeno 10 mila passi al giorno e grazie a Xiaomi potrete farlo comodamente anche a casa vostra in una qualunque stanza utilizzando l’A1 Pro, che in questa sua nuova veste aggiornata include diverse novità degne di nota che faranno la gioia di chi non può o non vuole uscire di casa per fare attività fisica.

Xiaomi Mijia WalkingPad A1 Pro è al momento in offerta e si acquista al prezzo di 480 circa euro cliccando su questo link diretto con spedizione gratis.