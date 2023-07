Xiaomi Pad 6 da oggi è disponibile in Italia a partire da 399 euro

Xiaomi annuncia l’arrivo in Italia di Xiaomi Pad 6, un tablet progettato pensato sia per il lavoro che per l’intrattenimento. Il dispositivo è dotato di un display da 11 pollici con risoluzione WQHD+ (2.880 x 1.800 pixel) e una densità di 309 ppi, e non lesina neppure sul processore.

Ed infatti, il tablet monta al suo interno Qualcomm Snapdragon 870 che garantisce prestazioni elevate durante tutta la giornata lavorativa. L’efficienza energetica e la batteria da 8.840 mAh assicurerano una tipica giornata di lavoro intenso, lasciando spazio anche per lo svago e i videogiochi.

A livello estetico, il tablet offre un design unibody in lega di alluminio, una cornice di soli 6,51mm e un peso di 490g, così da risultare facile da trasportare ovunque.

Xiaomi Pad 6 è equipaggiato a livello software con MIUI for Pad, che fornisce un’interfaccia utente curata, mentre la seconda generazione di Xiaomi Smart Pen e la Xiaomi Pad 6 Keyboard migliorano complessivamente la produttività.

In particolare, Xiaomi Smart Pen permette di prendere appunti, fare screenshot e utilizzare la funzione di disegno per esprimere idee creative. Utilizzando la keyboard è, invece, possibile aumentare ulteriormente le funzionalità del tablet e personalizzare l’interfaccia creando scorciatoie in base alle preferenze dell’utente. Entrambi gli accessori sono da acquistare separatamente: trovate i prezzi di tablet e accessori a fine articolo.

Per le videochiamate, Xiaomi Pad 6 dispone di una fotocamera frontale ultra-wide con funzione FocusFrame che mantiene l’utente al centro dell’inquadratura. Ancora, a livello di connettività propone USB 3.2 Gen 1 integrata per un rapido trasferimento dei dati, oltre a supportare un segnale video in uscita fino a 4K a 60Hz per facilitare il multitasking.

Xiaomi Pad 6 supporta Dolby Vision e offre un’esperienza visiva vivida con una gamma cromatica del 99% DCI-P3 per 1,07 miliardi di colori. La frequenza di aggiornamento – refresh rate del display fino a 144Hz garantisce un’esperienza di gioco fluida, mentre la certificazione di bassa luce blu dal TÜV Rheinland riduce l’affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di utilizzo.

Ancora, dal punto di vista audio il tablet supporta il Dolby Atmos e Hi-Res Audio, con i quattro altoparlanti che riescono a coprire un’ampia gamma di suoni.

Xiaomi Pad 6: prezzi e disponibilità

Xiaomi Pad 6 è disponibile nelle tre colorazioni: Gravity Gray, Gold e Mist Blue nelle varianti 8GB+128GB e 8GB+256GB.

La versione 8GB+128GB sarà prossimamente disponibile a partire da 429,90 euro

La configurazione da 8GB+256GB è invece disponibile da oggi al prezzo di 449,90

Prossimamente saranno inoltre disponibili Xiaomi Smart Pen – 2nd Generation e Xiaomi Pad 6 Keyboard, rispettivamente a 95,00 euro e 105,00 euro.

Promozione di lancio

Come sempre, non può mancare l’offerta early bird. Infatti, su mi.com, fino al 23 luglio sarà possibile acquistare Xiaomi Pad 6 al prezzo di 399,90 euro.