Le auto elettriche non soffrono freddo e inverno

La Norvegia sembra sfatare un altro mito sulle auto elettriche che soffrirebbero freddo e basse temperature: al contrario secondo la società di soccorso stradale in inverno le auto elettriche hanno molti meno problemi di quelle tradizionali con motore a combustione.

Lo riferisce il sito Teslarati spiegando che dall’inizio dell’anno fa molto freddo nella penisola scandinava ma Svein Setrom di Vikings Assistance Group, l’azienda di pronto soccorso stradale locale, spiega che in questo periodo le vetture elettriche sembrano comportarsi meglio rispetto ai veicoli con motore a combustione interna.

Setrom riferisce che l’inverno del 2022 è stato un tipico inverno norvegese; nei primi nove giorni del 2023 l’azienda che gestisce i soccorsi si è occupata di 13.000 interventi, rispetto ai 34.000 dei primi nove giorni del 2024.

Stando a quanto riferiscono i media locali, le società di assicurazione auto e di assistenza stradale sono molto impegnate in Norvegia; nei primi 14 giorni di gennaio le temperature medie sono state tra i -7 °C e i -2 °C. Nel complesso il 13% degli interventi ha riguardato veicoli elettrici e l’87% veicoli alimentati a combustibili fossili.

La Norvegia vanta un elevato numero di auto elettriche in circolazione, il 23% del totale, ed è considerato il paese con più auto elettriche al mondo, elemento che rende lo Stato monarchico interessante per studi di vario tipo sulla diffusione di massa della mobilità elettrica e sulle sue conseguenze sulla società e sull’economia.

Per il terzo anno di seguito, le vetture che si vendono di più in Norvegia sono Tesla, machio che detiene il 20% di quota di mercato. La vettura più venduta è Tesla Model Y con 23.000 unità vendute, seguita al secondo posto ma a grande distanza da ID.4 di VolksWagen con 6.600 unità.

La Norvegia sfata il mito dell’impossibilità di affrontare le temperature invernali con il presunto conseguente abbassamento dell’autonomia.

Nel 2023 sono state vendute in Norvegia 23.088 Model Y, e 6614 ID.4. Dal 2025 qui le auto a combustione non potranno più essere vendute ma già adesso, se si tiene conto di quelle ibride, le auto a combustione tradizionali rappresentano meno del 10 per cento delle nuove vetture vendute.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.