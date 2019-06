Xiaomi SO WHITE ED1, l’elegante mini rasoio da viaggio di Xiaomi ora in offerta

Interessante offerta per lo Xiaomi SO WHITE, un mini rasoio da viaggio disponibili sul mercato da poche settimane ma già passato alle cronache come uno dei più interessanti prodotti del settore, soprattutto per chi è alla ricerca di un piccolo rasoio da viaggio, elegante ed economico.

Dalle dimensioni super contenute, il SO WHITE è perfetto per chi viaggia molto spesso e non vuole portare con sé rasoi di dimensioni troppo esigenti; tecnologicamente il SO WHITE è caratterizzato da una testina con profilo arrotondato e tripla lama integrata, capace di 5500 giri al minuto; per una rasatura confortevole ed efficace.

Grazie alla certificazione IPX5, è possibile utilizzare lo Xiaomi SO WHITE sia per rasature a secco ma anche a umido, in base alla preferenze dell’utente. Il rasoio si ricarica in circa un’ora via presa USB-C e con una ricarica completa garantisce 90 minuti di rasatura, pari a circa 45 giorni di autonomia per un utilizzo di 2 minuti a rasatura.

Lo Xiaomi SO WHITE è dotato infine di un sistema di blocco dell’accensione (premendo a lungo il tasto di alimentazione), che lo rende perfetto durante il trasporto, per evitare attivazioni indesiderate.

Xiaomi SO WHITE è in offerta online a soli 12 euro cliccando su questo link diretto, con spedizione gratuita per l’Italia. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.