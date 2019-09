Xiaomi Yeelight lancia Star, lampada da terra compatibile con HomeKit

Gli amanti della casa smart apprezzeranno l’ultimo ingresso di Yeelight nel panorama delle lampade da terrà. Si tratta di Star, fino ad oggi disponibile solo in versione da comodino, adesso in variante da terra, e con tanto di compatibilità HomeKit di Apple.

Yeelight sta spingendo l’acceleratore sul piano della compatibilità con la piattaforma domotica di Apple, e già ad inizio luglio il produttore aveva riferito dell’esistenza di quattro nuove lampade Yeelight compatibili con HomeKit: due lampade da scrivania, una lampada da comodino e una lampada da terra. Di questi, sembrerebbe che almeno uno sia stata ufficialmente presentata nello Xiaomi Youpin Store in Cina.

La lampada da terra Yeelight Star, come facilmente intuibile dal nome, è una lampada da terra, compatibile con HomeKit, così come con l’app Xiaomi Home (Mi home) e l’app di Yeelight. È essenzialmente una lampada da terra con una serie di LED incorporati, alloggiati in un involucro progettato per apparire quanto più minimal possibile, come un normale paralume.

La luce stessa è progettata per emettere colori pieni, con i bianchi freddi e caldi, con una gamma in grado di coprire da 2700 a 6500K. Per controllare fisicamente la lampada, viene utilizzata la stessa interfaccia di controllo utilizzata sulla lampada Mi Bedside Lamp 2 da comodino, che utilizza due pulsanti sensibili al tocco e un controllo a scorrimento per la luminosità.

L’altezza totale della lampada, compresa la base, arriva a 1.625 m, con la base circolare di 246,5 mm. È in grado di funzionare in tutte le regioni, attaccata ad una presa 100-240 V a 50/60 Hz e utilizza 12W di potenza. Come per tutti i prodotti Yeelight, utilizza il wifi per la connessione al proprio impianto domotico.

Al fianco della versione da terra, esiste anche Yeelight Star Desk Lamp Pro, una lampada da scrivania, venduta in due diverse versioni: la prima con un tappetino di ricarica Qi integrato nella base, e l’altra standard, senza opzione di ricarica.

In Cina, la lampada da terra ha un prezzo di circa 99,00 sterline nel Regno Unito, ma per poter sapere il listino per importarla da noi sarà necessario attendere che siti come GearBest la inseriscano in catalogo.

Al momento su GearBest è disponibile la versione da scrivania con tappetino di ricarica wireless Qi.