Xiaomi Yeelight YLDP12YL, la lampada E27 stile retro’ compatibile con Siri ed HomeKit

Se siete alla ricerca di una lampadina tecnologica ma dallo stile vintage, la nuova Xiaomi Yeelight YLDP12YL è la soluzione perfetta. Si tratta di un nuovo modelli di lampadina standard E27 caratterizzata da uno stile retro’, tipico delle classiche lampadine a bulbo con filamento, ma alimentata dalla moderna tecnologia LED con luminosità fino a 700LM, che ne garantisce una maggiore efficienza energetica.

Inoltre al suo interno nasconde altre moderne tecnologie, fra tutte la presenza della connettività WI-FI IEEE802.11b/g/n a 2,4GHz che permette di connettere la lampada all’apposita applicazione per iOS e Android, da cui sarà possibile controllare l’illuminazione, per stabilirne ad esempio il calore, l’intensità e anche le condizioni per l’accensione.

Altro punto di forza è la compatibilità con gli assistenti virtuali e con i sistemi smart home: da questo punto di vista la Yeelight YLDP12YL è nativamente compatibile con l’ecosistema Apple, capace dunque di comunicare con Siri e con un sistema HomeKit già installato in casa. Non manca ovviamente il supporto ad Amazon Alexa e all’assistente Google, oltre al supporto con l’assistente vocale di Xiaomi.

Il prezzo è particolarmente succulento solo 20 euro per un dispositivo particolarmente versatile ed avanzato: la Yeelight YLDP12YL si acquista cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.