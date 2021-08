Yamaha YH-L700A: le cuffie wireless ANC con suono 3D e tracciamento della testa

Yamaha è in procinto di rilasciare le sue ultime cuffie di fascia alta con tecnologia audio adattiva e un design accattivante, che certamente servirà a distinguerle dai competitor in un mercato ormai affollato.

Non saranno a buon mercato, con un prezzo di listino di 549 euro. Si tratta del modello YH-L700A, cuffie over-ear che si uniscono all’esclusivo club di cuffie con tecnologia per il tracciamento della testa. Come il Dolby Dimension, Yamaha afferma che le sue nuove cuffie possono identificare da dove proviene il suono e riorientare al volo quello che sente l’utente.

Lavorando in tandem con l’audio 3D, la tecnologia mira a offrire un’esperienza coinvolgente che consente di tracciare i singoli suoni. Sembra simile allo Spatial Audio di Apple o al rivale 360 Audio di Samsung. La funzione Yamaha prende, però, il nome di “3D Sound Field” e si basa essenzialmente sull’elaborazione Cinema DSP per convertire il suono stereo in audio multicanale.

Ancora, le cuffie offrono la tecnologia della cancellazione attiva del rumore “avanzata” (ANC) con un algoritmo che, in ausilio a microfoni interni, permette di rimuovere in modo adattivo il rumore ambientale.

Inoltre, ci sono una gamma di modalità audio che si possono abilitare tramite app. Tra queste un “ottimizzatore dell’ascolto” che può regolare il suono in base a come si indossano le cuffie, “attenzione all’ascolto” che promette una gamma audio più completa a volumi più bassi, e “suono ambientale” che utilizza i microfoni per catturare suoni esterni e presentarli sullo sfondo in una sorta di modalità trasparenza.

Quanto al design, Yamaha è passata da padiglioni rotondi a rettangolari, che peraltro possono essere ruotati e piegati. Come la fascia, sono ricoperti da un tessuto schiumoso. Quanto all’autonomia, Yamaha afferma che si otterranno 34 ore di ascolto per carica, un tempo certamente ambizioso.

Le nuove cuffie sono ora disponibili presso rivenditori selezionati e sullo store Yamaha. Sono già disponibili anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.

