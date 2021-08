Apple Watch Series 7, nuove conferme cassa da 41mm e 45mm

Il futuro Apple Watch 7 sarà disponibile nelle varianti con cassa da 41mm e 45mm, varianti dunque leggermente più grandi delle attuali varianti da 40 mm e 44mm.

L’indiscrezione è stata riportata nei giorni passati da vari siti USA ma tutto è partito da Weibo, il sito di microblogging cinese e da in “leaker” che si fa chiamare UnclePan e che ha riferito una notizia che non sorprende giacché una delle novità riguardo i futuri Apple Watch dovrebbe riguardare il display e il design del dispositivo.

Prima dell’Apple Watch Series 4, Apple proponeva il suo smartwatch nelle varianti da 38mm e 42mm; con l’Apple watch 4 e il display un po’ più grande ha cominciato a proporre le varianti con cassa da 40mm e 44mm. Cambiare cassa è da una parte interessante ma dall’altra significa rompere la compatibilità con i cinturini finora prodotti da Apple stessa e da terze parti. Dall’Apple Watch Series 4 all’attuale Apple Watch Series 6, tutti i cinturini sono stati compatibili con vecchie e nuove generazioni di smartwatch.

Dopo la precedente indiscrezione del leaker “UnclePan”, un diverso leaker che si fa chiamare “DuanRui” ha pubblicato una immagine che dovrebbe presumibilmente mostrare un cinturino in pelle e sul quale è riportato con i caratteri tipici usati da Apple la scritta “45MM”.

Quest’ultimo leaker si è limitato a riportare la foto senza testo di accompagnamento ma è presumibilmente una immagine pubblicata come conferma a quanto riferito dal leaker “Uncle Pan”.

Apple Watch Series 7

45mm pic.twitter.com/vIjR5mvQ85 — DuanRui (@duanrui1205) August 26, 2021

Indiscrezioni circolate in precedenza, hanno riferito che l’Apple Watch Series 7 dovrebbe arrivare in varianti con nuove colorazioni e cornici più sottili, oltre a una nuova generazione di tecnologia Ultra Wideband. Apple aveva precedentemente mirato a inserire un sensore di temperatura corporea nel modello di quest’anno, ma è più probabile che questo arrivi solo nell’aggiornamento 2022. È improbabile anche l’inserimento del sensore della glicemia, che aiuterebbe i diabetici a monitorare i propri livelli di glucosio; in questo caso si dovranno aspettare ancora parecchi anni.

L’annuncio di Apple Watch dovrebbe arrivare prima della fine di settembre, in concomitanza con i nuovi iPhone 13. Dopo Apple Watch Series 7 e la lineup di iPhone 13 dovrebbe essere il turno (con una presentazione a parte) di nuovi iPad, AirPods aggiornati, nuovi Mac mini e nuovi MacBook Pro.

Probabilmente Apple annuncerà Apple Watch Series 7 durante uno degli eventi previsti per settembre. La società dovrebbe anche rivelare la gamma di iPhone 13 con fotocamere e processori migliorati.

Tutto quello che sappiamo al momento su Apple Watch 7 lo trovate direttamente a questo indirizzo, mentre per restare aggiornati su iPhone 13 si parte da qui.