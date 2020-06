Safari 14 in macOS Big Sur mostra Netflix in 4K, HDR e Dolby Vision

Abbiamo già visto che Safari 14 supporta i video HDR sia in iOS 14 che Big Sur, ma anche se i Mac offrono schermi e hardware idonei finora Netflix si vede solo in Full HD a 1080p: la buona notizia è che finalmente con Safari 14 in macOS Big Sur film e serie TV in streaming si vedono su Netflix in 4K, HDR10 e anche Dolby Vision.

I notevoli miglioramenti nella risoluzione, nella qualità e anche nei colori e nei dettagli sono già disponibili per gli sviluppatori che stanno provando il nuovo sistema operativo Apple in versione Beta rilasciato in occasione della WWDC 2020.

Il grande balzo nella qualità di visione sarà disponibile per tutti gli utenti Mac a partire da questo autunno, quando Apple rilascerà la versione finale pubblica di macOS 11 Big Sur che includerà Safari 14 in versione finale. A una condizione però: infatti per poter vedere video 4K HDR con i computer della Mela, Apple precisa che occorre un Mac rilasciato nel 2018 o più recente.

OMG! Netflix on macOS Big Sur's Safari browser just gave me 4K Stream with Dolby Vision on MacBook Pro! Earlier it was just 1080p with Dolby Vision. This is amazing. 😌 pic.twitter.com/afUQPeKisI — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) June 28, 2020

Ricordiamo che con l’ultima ondata di aggiornamenti Apple permetterà di vedere i video 4K HDR anche via YouTube sia su iOS 14 che con tvOS 14 di Apple TV, ora entrambi in beta e in arrivo in versione finale questo autunno, ma per il momento Safari 14 non supporta ancora il codec VP9 di Google.

È probabile però che Apple lo introduca nei prossimi mesi, questo perché il supporto per i video 4K ormai è già presente nelle beta di iOS 14 e macOS Big Sur, oltre che supportato per lo streaming in AirPlay 2, così è lecito supporre che il colosso di Cupertino abbia intenzione di renderlo disponibile all’interno di tutto il suo ecosistema.

Per approfondire le novità in arrivo in Safari rimandiamo i lettori agli articoli dedicati a iOS 14 e macOS 11 Big Sur. Per tutte le altre notizie di approfondimento sull’edizione 2020 della WorldWide Developer Conference potete dare uno sguardo all’interno di questa sezione del nostro sito web. L’articolo riepilogativo delle novità principali della WWDC 2020 è invece qui.