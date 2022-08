Youtube, la funzione sperimentale porta lo zoom con due dita

YouTube sta testando una nuova funzione sperimentale per la sua app mobile che permette di effettuare il cosiddetto pinch to zoom, quindi di ingrandire qualsiasi video con la tradizionale gesture a due dita resa onnipresente da iPhone.

In base a quanto si apprende basta pizzicare con le dita sullo schermo per effettuare uno zoom, gesto questo che funziona sia quando il dispositivo è orientato in verticale sia quando si trova in posizione orizzontale, oltre ad essere disponibile anche quando si sta visualizzando il filmato YouTube a schermo intero.

Secondo quanto dichiarato dalla società la funzione di zoom resterà nella fase di test riservata agli abbonati Premium a pagamento fino al primo settembre, dando così a YouTube all’incirca un mese per raccogliere le impressioni degli utenti e perfezionare le cose prima di implementarla – potenzialmente – in maniera più ampia.

Per abilitare il pinch-to-zoom (così viene chiamato il gesto di pizzicare lo schermo nel settore) bisogna aprire il menu delle impostazioni dell’app di YouTube sul telefono o dal sito web: per gli utenti abbonati a YouTube Premium dovrebbe esserci una sezione denominata “prova le nuove funzionalità” al cui interno, al momento, l’unica funzione disponibile per il test è proprio la funzione di zoom.

Secondo chi ha già fatto la prova pare esserci un ritardo tra l’adesione al test e l’effettiva attivazione: quando ciò accade, gli utenti saranno in grado di ingrandire fino a 8x. Esistono già modi per ingrandire i contenuti di YouTube con varie funzioni di accessibilità su Android e iOS, e ovviamente è molto facile farlo in un browser desktop; tuttavia averlo come funzionalità nativa opzionale nell’app mobile è sicuramente ancora più comodo.

L’anno scorso YouTube ha finalmente aggiunto la modalità picture-in-picture su iPhone e iPad dopo averla testata per la prima volta tra i clienti Premium, una funzione estremamente utile disponibile invece da diverso tempo su Android. Tra le ultime novità, è di pochi giorni fa l’aggiunta di un nuovo strumento con cui poter trasformare i video in corti stile TikTok.