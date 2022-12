YouTube sperimenta la funzione “coda” per le app iOS e Android

YouTube sta testando una funzionalità per le app iOS e Ansdroid che consente di riprodurre più video consecutivi. La funzione in questione è disponibile da tempo sul web e appare sulle app di YouTube in determinate circostanze, ed è nota anche agli utenti dell’app YouTube Music.

Con la funzione in questione – spiega il sito The Verge – gli utenti possono aggiungere in coda qualsiasi video, modificare l’ordine di riproduzione dei video o rimuoverli dalla coda.

È possibile creare una coda selezionando il menu con i tre puntini accanto a ogni video e selezionando “Riproduci come ultimo in coda”: verrà creata una coda a cui è possibile accedere nella parte inferiore della pagina; è possibile trascinare i video nel riquadro della coda per cambiarne l’ordine di riproduzione o rimuoverli dalla coda. È possibile continuare ad aggiungere video alla coda mentre si guardano contenuti.

Il test di questa funzione sarà attivo fino al 28 gennaio; successivamente Google deciderà se renderla effettivamente disponibile per tutti o no. Poco tempo addietro, YouTube ha attivato per gli utenti iOS la funzione picture-in-picture per gli utenti Premium, offrendo la possibilità di avere un player di piccole dimensioni che consente di continuare a guardarlo mentre si usano altre app sul dispositivo mobile.

Con la versione standard dell’app YouTubne è possibile serimentarae nuve funzionalità selezionando l’icona del proprio profilo in alto a destra, da qui Impostazioni > Prova le nuove funzionalità.