I migliori libri per imparare l’inglese

La lingua inglese è diventata, negli ultimi decenni, la lingua franca del mondo. Con l’inglese si va sostanzialmente ovunque. Anche la stessa Unione europea, nonostante solo Malta e l’Irlanda siano paesi in cui la lingua inglese è una lingua nazionale, continua a gestire la maggior parte delle riunioni e incontri con l’idioma di Shakespeare.

E l’inglese è anche la lingua della scienza, della letteratura, della ricerca, del software, dei film e telefilm di Hollywood, dei miliardo e mezzo di abitanti dell’India, e di mille altri motivi e ragioni per i quali l’inglese rimane l’unica scelta possibile. Le ragioni per impararlo sono tante, ma i libri che aiutano veramente a farlo non sono altrettanti. Qui abbiamo selezionati i migliori.

Qui trovate tutti gli articoli con i Migliori libri di Macity raccolti in un’unica pagina.

IMPARARE L’INGLESE: Il Corso Completo per Imparare l’Inglese in modo Efficace Partendo da Zero. Grammatica, Esercizi, Lessico, Esempi di Situazioni Reali e Vocabolario.

Come si fa a rompere il ghiaccio con l’inglese? L’apprendimento di una nuova lingua, i nuovi vocaboli e le regole grammaticali all’inizio possono spaventare, ma grazie alle giuste informazioni che troverai all’interno di questo libro e alla pratica costante riuscirai ad imparare l’inglese molto prima di quanto tu possa pensare.

Imparare l’Inglese: YES YOU CAN! L’Unico Corso Completo per Apprendere l’Inglese Step-by-Step in 2 Settimane Partendo da Zero. Grammatica, Esercizi, Lessico, Esempi di Situazioni Reali e Vocabolario

C’è metodo e metodo per imparare una lingua. Il sistema scolastico pone molta attenzione su regole e nozioni, ma tende a trascurare l’apprendimento degli innumerevoli vocaboli che compongono la lingua. È un po’ come costruire le fondamenta di una casa senza completarla con i mattoni. Vi è mai capitato infatti di bloccarti in una conversazione proprio perché vi mancavano le parole giuste? Non c’è regola grammaticale che possa aiutare in situazioni come questa. Ecco perché in questo libro non troverete soltanto regole grammaticali, ma anche moltissime parole, espressioni e frasi che vi daranno un’incredibile padronanza della lingua!

Imparare l’inglese: 3600 vocaboli e frasi più utili + la grammatica inglese per padroneggiare la lingua, ampliare il vocabolario ed esprimersi con naturalezza in 30 giorni (corso di inglese completo)

Terzo libro che condivide il medesimo approccio dei precedenti due, questi 3600 vocaboli e frasi più utili serve a dare l’abbrivio e sbloccare la capacità di fare conversazione, di riuscire a stabilire un legame con gli interlocutori madrelingua o che parlano un buon inglese in tempi molto brevi. L’obiettivo è capire le conversazioni, esprimersi con naturalezza e apprendere le regole grammaticali in maniera non traumatica.

Imparare l’Inglese da Zero: Dizionario di Lessico e Frasi per Esprimersi e Comunicare: Approccio Innovativo allo Studio Linguistico

Un altro metodo per imparare l’inglese. Questo manuale d’apprendimento è pensato per chi ha poco tempo a disposizione durante la giornata, per chi lavora e necessita di imparare l’inglese, o semplicemente per chi ha voglia di mettersi in gioco in modo veloce ed efficace. Imparerete l’inglese con la regola dell’80 – 20 di Pareto. Secondo il principio di Pareto, è possibile portare a termine l’80% delle proprie attività di apprendimento nel 20% del tempo che si ha a disposizione. A ogni sessione di studio, dovrete partire dall’80% degli argomenti per voi più facili e interessanti da raggiungere con solo il 20% del tempo di studio. All’interno del manuale troverete tanti diversi argomenti e per ognuno di essi potrete consultare FRASI UTILI e tante PAROLE. Il lessico è fondamentale per ogni lingua, per iniziare a capirla e per farsi capire.

MR. CAT’S CRAZY DAY: Imparare l’inglese con lo Storytelling per bambini della scuola primaria

Non c’è un’età per imparare l’inglese: anche da bambini alla scuola primaria. Mr. Cat è un gatto irriverente e pasticcione che si caccia in mille guai. Si alza molto tardi la mattina, si fa la doccia di tutta fretta allagando il bagno, sparge latte e briciole ovunque a colazione e combina marachelle di ogni genere! Alla fine si addormenta subito: le sue giornate sono molto “busy”! Adatto ai bambini dai 3 agli 11 anni, “Mr Cat’s Crazy Day” può essere utilizzato dagli insegnanti o dai genitori per insegnare il lessico e le strutture linguistiche relativi alle AZIONI DELLA GIORNATA.

Inglese: 2 LIBRI IN UNO, Il Corso Completo Per Imparare L’Inglese Come Un Madrelingua. Contiene: Grammatica + Situazioni Reali Con Linguaggio Madrelingua + Vocabolario

Ma come si fa a imparare l’inglese britannico e quello statunitense? Il libro è l’unione di due volumi, strutturati appositamente per farvi sviluppare le competenze linguistiche il più

velocemente possibile, in maniera progressiva e step-by-step. Avrete inoltre a disposizione un piccolo vocabolario

con i termini che possono tornarti utili. Apprendere l’inglese attraverso l’utilizzo delle situazioni reali e con il linguaggio usato da britannici e americani per comunicare tra loro, in modo da poterlo padroneggiare: immagina, infatti, di avere a disposizione lo stesso bagaglio linguistico e lo stesso vocabolario di un madrelingua. Quanto può essere difficile a quel punto esprimersi in inglese senza difficoltà?

Phrasal verbs inglese

Forse il libro più bello di Philip Grew, linguista innamorato dell’Italia che per Garzanti ha realizzato questo e altri due guide linguistiche di straordinaria precisione e grande bellezza. I verbi frasali esistono in inglese ma non in italiani. Descrivono un tipo di azione diversa da quella che possiamo esprimere con l’italiano e richiedono un modo diverso di pensare per riuscire non solo a coglierne le sfumature ma anche semplicemente imparare a usarli. Eppure, sono i più comuni e diffusi tra i parlanti inglese. Ecco qui il metodo migliore nella lingua di Dante per impararli.

The Lottery

Il romanzo breve di Shirley Jackson è il primo che vi consigliamo in questa sezione finale della nostra guida di tutti i migliori libri per imparare l’inglese. L’edizione di questo e dei prossimi libri è economica ma molto bella: i Classici di Penguin rilegati in tela (clothbound) in formato piccolo sono una delizia per gli occhi. Una serie di 48 libri tra i quali spiccano anche autori italiani tradotti come Italo Calvino. Ma questo romanzo breve di Shirley Jackson è veramente unico. Una delle storie di paura più belle del ventesimo secolo.

Lolly Willowes

Una lingua si pratica leggendola oltre che parlandola. Ecco il secondo Little Penguin Classic in lingua originale da divorare: il romanzo breve di Sylvia Townsend Warner, con la copertina telata realizzata Coralie Bickford-Smith, è una gioia. Lolly Willowes, così gentile e accomodante, ha delle profondità che nessuno sospetta. Quando improvvisamente annuncia di voler lasciare Londra per trasferirsi, da sola, nelle profondità della campagna, i suoi prepotenti parenti sono inorriditi. Ma Lolly ha una vocazione più grande e più oscura della famiglia: la stregoneria.

Breakfast at Tiffany’s

Truman Capote è americano, del sud degli Usa, ma la sua lingua torrida, sintetica, puntuale e piena di sfumature non sfigurerebbe nella libreria di un appassionato di classici londinesi. Holly Golightly è una scintillante mondana che si muove in continuazione: generalmente verso l’alto, a volte di lato e, di tanto in tanto, verso il basso. Sta sveglia tutta la notte a bere cocktail e a spezzare cuori. È una taccheggiatrice, una delizia, una vagabonda, una provocatrice. In breve, un’icona. L’opera più famosa di Truman Capote è l’ode definitiva ai sognatori. Da qui il film con Audrey Hepburn e George Peppard, regia di Blake Edwards.

The Masque of the Red Death

Non potevamo non finire con Edgar Allan Poe e il suo classico in lingua originale, qui stampato da Penguin Classics nella collezione di irresistibili mini-libri che abbiamo visto anche per i libri precedenti. I racconti di Edgar Allan Poe, probabilmente il più influente scrittore di racconti d’America, non mancano mai di spaventare e stupire. In questa selezione sono raccolti i suoi migliori racconti dell’orrore, tra cui il tour de force gotico “La caduta della casa degli Usher”, l’ultraterreno “La maschera della morte rossa” e l’assassino “Il cuore rivelatore”. Se siete arrivati sin qui l’inglese per voi ormai non ha più segreti.

