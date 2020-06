Zaini e borse fotografiche Manfrotto e LowePro in sconto su Amazon fino al 21 giugno

Inutile – anzi oseremmo quasi dire dannoso – acquistare fotocamere di qualità quando poi non si investe neanche un minimo per proteggerle durante il trasporto. Perché si sa, le foto più belle sono quelle che si scattano all’aperto, non di certo a fiori e gatti in casa: per quelle uno smartphone di oggi è più che sufficiente. Ma adesso potete finalmente dotarvi di tutto ciò di cui avete bisogno, spendendo meno. Grazie alla promozione lanciata su Amazon da Manfrotto e LowePro, potete comprare borse e zaini in sconto fino al 21 giugno.

Le varie soluzioni in offerta, come dicevamo, sono di Manfrotto e LowePro, due marchi iconici e molto apprezzati nel mondo della fotografia che sono controllati dalla stessa azienda. Quando si parla di borse e zaini, Lowepro è leader primario nel mondo, ma anche Manfrotto se la cava bene anche se il nome viene più facilmente associato ai treppiedi semi-professionali e professionali, visto che in questo settore è uno dei protagonisti e ormai un parametro di riferimento.

Per quanto riguarda la promozione in corso, è possibile scegliere tra diverse soluzioni che spaziano dagli zaini da utilizzare in città, con lo spazio sufficiente per un’attrezzatura media composta da una fotocamera e 2-3 obiettivi aggiuntivi e tutto il necessario per una giornata fuori casa, a borse più grandi e ingombranti dove c’è spazio per corredi più corposi che comprendono anche treppiede, batterie sostitutive, magari anche due corpi macchina e un computer portatile. Si può scegliere tra zaini con apertura laterale rapida, dove riporre la macchina per averla pronta all’uso senza dover sfilare lo zaino dalle spalle, oppure modelli con la classica apertura anti-scippo posteriore.

Sono in offerta anche borse a tracolla o da mettere in spalla, di varie dimensioni: si passa da modelli dove c’è posto per fotocamera e 2-3 obiettivi a soluzioni super-compatte per chi ama viaggiare leggero e desidera portare una sola fotocamera con un solo obiettivo con cui fotografare tutto, magari uno zoom compatto ma con una buona escursione focale oppure un 24mm per gli amanti della vista grandangolare, o un più tradizionale 35mm per raccontare la quotidianità. O perché no, un 50mm per catturare i dettagli e fotografare al meglio i ritratti di strada.

Quale che sia la borsa che fa al caso vostro, potete dare uno sguardo a quelle in promozione fino al 21 giugno attraverso l’elenco che trovate qui di seguito.

Lowepro Borsa per Fotocamera Lens Case, 13 x 32 cm, Nero In offerta a € 44,99 – sconto

Lowepro Flipside 400 AW II Zaino Verde, Cachi In offerta a € 99,99 – sconto 15%

Lowepro FLIPSIDE 500 AW II Backpack Camouflage In offerta a € 136,99 – sconto

Lowepro LP37231-PWW Powder BP 500 AW Zaino Outdoor per Trekking Invernale, Escursionismo, Capiente per Attrezzatura Photo/Video,DSLR/Mirrorless/Lenses e Accessori Personali, Blu In offerta a € 207,99 – sconto

Lowepro LP37234-PWW Truckee BP 150 LX Zaino per Outdoor, per Tablet 10”, per DSLR/Mirrorless Compatte, Sony, Canon, Nikon, con 2° Obiettivo, Gimbal, Drone In offerta a € 45,99 – sconto

Lowepro LP37253-PWW Photo Active Zaino Outdoor con Divisori QuickShelf, Laptop 15”/iPad, Vano Idrataz. 3L, per Fotocamere Mirrorless, Sony, Canon, Nikon, Gimbal, Droni, DJI, Osmo, Mavic, Blu/Nero In offerta a € 135,99 – sconto

Lowepro LP37255-PWW Photo Active Zaino Outdoor con Divisori QuickShelf, Laptop 15”/iPad, Vano Idrataz. 3L, per Fotocamere Mirrorless, Sony, Canon, Nikon, Gimbal, Droni, DJI, Osmo, Mavic, Nero/Grigio In offerta a € 132,99 – sconto

Lowepro LP37259-PWW Photo Active Zaino Outdoor con Divisori QuickShelf, Tablet 12”/iPad, Vano Idrataz. 2L, per Fotocamere Mirrorless, Sony, Canon, Nikon, Lenti, Gimbal, Droni, DJI, Osmo, Blu/Nero In offerta a € 127,99 – sconto

Lowepro LP37260-PWW Photo Active Zaino Outdoor con Divisori QuickShelf, Tablet 12”/iPad, Vano Idrataz. 2L, per Fotocamere Mirrorless, Sony, Canon, Nikon, Lenti, Gimbal, Droni, DJI, Osmo, Nero/Grigio In offerta a € 115,99 – sconto

Lowepro Photo Hatchback BP 150 AW II Zaino Nero In offerta a € 78,90 – sconto

Lowepro Pro Trekker BP 350 AW II Zaino Fotografico Outdoor con Divisori MaxFit per Laptop/iPad 15″, Pro Mirrorless e DSLR, Sony, Canon, Nikon, Gimbal, Drone, DJI, Nero/Grigio Scuro In offerta a € 163,99 – sconto

Lowepro Slingshot Edge 250 AW Zaino Nero In offerta a € 72,99 – sconto 11%

Manfrotto Advanced² Active MB MA2-BP-A Zaino Foto/Laptop, per DSLR e Mirrorless con Obiettivi Standard, Divisori Imbottiti Intercambiabili, Attacco per Treppiede, Tessuto Trattato In offerta a € 89,99 – sconto

Manfrotto Advanced² Fast MB MA2-BP-FM Zaino Foto/Laptop, per DSLR e Mirrorless con Obiettivi Standard, Divisori Imbottiti Intercambiabili, Attacco per Treppiede, Tessuto Trattato In offerta a € 114,99 – sconto 19%

Manfrotto Advanced² Gear M MB MA2-BP-GM Zaino Foto/Laptop, per DSLR e Mirrorless con Obiettivi Standard, Divisori Imbottiti Intercambiabili, Cinghia per Treppiede, Tessuto Trattato In offerta a € 87,99 – sconto

Manfrotto Advanced² MB MA2-H-L Fondina, Misura Large, per DSLR e Mirrorless con Obiettivo Lungo, Tracolla Staccabile, Attacco per Treppiede, Tessuto trattato In offerta a € 38,99 – sconto

Manfrotto Advanced² MB MA2-H-M Fondina, Misura Medium, per DSLR e Mirrorless con Obiettivo Standard, Attacco per Treppiede, Tracolla Staccabile, Tessuto Trattato In offerta a € 36,99 – sconto

Manfrotto Advanced² MB MA2-H-S Fondina, Misura Small, per Pro CSC con Obiettivo 16-35/4 Montato, Attacco per Treppiede, Tracolla Staccabile, Tessuto Trattato In offerta a € 32,99 – sconto 12%

Manfrotto Advanced² MB MA2-M-M Borsa Messenger Foto/Laptop, per DSLR e Mirrorless con Obiettivi Standard, Divisori Imbottiti Intercambiabili, Attacco per Treppiede, Tessuto Trattato In offerta a € 96,15 – sconto

Manfrotto Advanced² MB MA2-SB-L Borsa a Spalla, per DSRL con Obiettivi Standard, Molteplici Tasche, Attacco per Treppiede, Tracolla Staccabile, Tessuto Trattato In offerta a € 50,99 – sconto

Manfrotto Advanced² MB MA2-SB-M Borsa a Spalla, Misura Medium, per Mirrorless con Obiettivi Standard, Molteplici Tasche, Attacco per Treppiede, Tracolla Staccabile, Tessuto Trattato In offerta a € 40,99 – sconto

Manfrotto Advanced² MB MA2-SB-S Borsa a Spalla, Misura Small, per Mirrorless con Obiettivi Standard, Molteplici Tasche, Attacco per Treppiede, Tracolla Staccabile, Tessuto Trattato In offerta a € 34,99 – sconto

Manfrotto Aviator drone Sling della M1 grigio – In offerta a € 50,99 – sconto

Manfrotto MB BP-D1 Zaino per Droni ed Accessori, Nero In offerta a € 125,99 – sconto

Manfrotto MB MA-BP-BFR Zaino Fotografico Advanced Befree, per Laptop 15″, Accesso Posteriore, Tasca Laterale Espandibile per Treppiede da Viaggio, per DSLR/Mirrorrless/CSC/Drone e Obiettivi Standard In offerta a € 99,99 – sconto 13%

Manfrotto MB MA2-BP-H Zaino per Mirrorless e Obiettivi Standard e Laptop In offerta a € 121,99 – sconto

Manfrotto MB MA2-SB-XS Borsa a Spalla, , XS In offerta a € 25,99 – sconto

Manfrotto MB MN-BP-MV-30 Manhattan Mover-30 Zaino Fotografico, con Attacco Treppiede, Scomparto Fotocamera Rimovibile, per DSLR e Mirrorless con Obiettivo Medio/Lungo, Tessuto Rivestito In offerta a € 122,99 – sconto

