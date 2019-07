Zonko ZKT1002 3G, quando un tablet da 10 pollici costa solo 68 euro

Se siete alla ricerca del tablet per l’estate, per giocare sotto all’ombrellone in queste calde giornate, allora sappiat che non dovrete spendere una fortuna: zonko ZKT1002 3G è in offerta lampo a poco più di 68 euro. Per un tablet da 10.1 pollici il prezzo è sicuramente quello giusto, che vi spingerà all’acquisto.

Per l’esattezza, zonko ZKT1002 3G vanta una diagonale 10,1 pollici con risoluzione 1280 x 800, naturalmente touch screen. Al suo interno il processore MTK6580 Quad Core a 1.3GHz, che offre un funzionamento fluido e un’esperienza di multitasking stabile. Il reparto multimediale offre fotocamera 5.0MP + 2.0MP, mentre il sistema operativo è Android 7.0, che non sarà più tra gli ultimi usciti, ma assicura al sistema di girare in modo fluido e veloce.

Il processore è affiancato da una GPU ARM Mali-T760, mentre la RAM a bordo è di 2 GB, con una ROM da 32 GB, più che sufficiente per installare qualsiasi applicazione presente su Google Play.

Per appena 68 euro si tratta di un tablet assolutamente adatto per essere portato in vacanza, per non avere alcun patema d’animo che venga rubato o che vada smarrito. E’ un ottimo alleato per guardare serie TV, ascoltare musica, giocare, leggere mail o navigare sul web. Adatto anche da regalare ad un bambino, o da utilizzare come muletto, o secondo tablet.

Solitamente ha un costo di 85 euro, mentre adesso si trova in offerta lampo ad appena 68,02 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.