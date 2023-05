12.000 licenziati per Google ma il CEO riceve un aumento dello stipendio

È stato un anno difficile per la tecnologia in generale, ma nonostante il licenziamento di 12.000 dipendenti, il CEO di Google Sundar Pichai ha ricevuto un sostanziale aumento di stipendio, guadagnandosi il soprannome di “Lord Farquaad.”

Tutte le società tech hanno licenziato migliaia di dipendenti dopo averli assunti nel periodo della pandemia. Google ha annunciato il licenziamento di 12.000 dipendenti a gennaio per tagliare i costi, così come altre grandi del settore, come Microsoft, e Amazon.

Le grandi aziende hanno sistemi finanziari complessi, quindi non risulta chiaro come vengono utilizzati i soldi risparmiati dai licenziamenti dei dipendenti. Tuttavia, dopo i licenziamenti di massa Google ha annunciato un programma di buyback di azioni da 70 miliardi di dollari, mentre nei successivi documenti della SEC si scopre che il CEO ha ricevuto un aumento del proprio stipendio.

Un rapporto della CNBC mostra che il CEO di Google Sundar Pichai ha guadagnato 226 milioni di dollari nel 2022, diventando uno dei CEO più pagati degli Stati Uniti. Questo è dovuto principalmente a un premio azionario di 218 milioni di dollari che riceve ogni 3 anni.

Lo stipendio base di Pichai è di 2 milioni di dollari e nel 2022 ha ricevuto 6 milioni di dollari per la sua sicurezza personale. L’aumento per il CEO di Big G è in totale contrapposizione con quanto avvenuto in Apple, dove il CEO Tim Cook ha subito un taglio del 40% del suo stipendio nel 2022. Da notare, che Apple è stata una delle poche società tech ad aver contenuto al massimo i licenziamenti.

Lo stipendio ricevuto da Pichai ha provocato l’irritazione dei dipendenti di Google, a tal punto che sul web sono apparsi Meme attraverso i canali di chat interni, alcuni dei quali confrontano il CEO con il personaggio immaginario di “Shrek”, Lord Farquaad .

Uno dei meme recita: “Sundar accetta 226 milioni di dollari mentre licenzia 12.000 Googlers, taglia i benefit e distrugge morale e cultura”. In un altro si legge la citazione di Lord Farquaad: “alcuni di voi moriranno, ma è un sacrificio che sono disposto a fare”.

All’epoca dei licenziamenti, ricordiamo, Pichai aveva espresso il suo massimo dispiacere, dichiarando che la situazione difficile aveva costretto la società a dire addio a persone incredibilmente talentuose:

Il fatto che questi cambiamenti impatteranno la vita dei Googlers pesa molto su di me e mi assumo piena responsabilità delle decisioni che ci hanno condotto qui

