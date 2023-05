Brydge il produttore di cover e tastiere iPad soffre e vende le attività

Brydge, società nota per la produzione di tastiere iPad e di docking station Thunderbolt, ha dovuto vendere la sua proprietà intellettuale e il marchio in un’asta giudiziaria, per via delle difficoltà finanziarie. Il brand potrebbe tuttavia risorgere.

Brydge era un nome affidabile nel campo degli accessori Apple. Le sue tastiere sono risultate tra le più popolari grazie al design premium in alluminio e alle cerniere in stile laptop che nemmeno Apple offriva.

Dopo aver iniziato con tastiere per iPad, Brydge ha presto ampliato il suo portfolio includendo docking station Thunderbolt con l’acquisizione di Henge.

Sembrava che le cose andassero alla grande per l’azienda quando ha lanciato la sua prima tastiera che includeva un trackpad multi-touch. Tuttavia, la prima combinazione trackpad-tastiera ha avuto qualche difficoltà quando è arrivata ul mercato, in quanto il cursore non riusciva ad attraversare lo schermo senza intoppi.

Ciò era dovuto al software di Apple che, pur essendo fluido con la sua Magic Keyboard, non funzionava bene con i trackpad o i mouse di terze parti. Quando Apple ha perfezionato il suo software, il problema è stato risolto e un nuovo aggiornamento del firmware ha portato Brydge Pro+ alla pari in termini di prestazioni con gli accessori di Apple.

Negli ultimi mesi, AppleInsider è stato avvertito della mancanza di inventario sul sito web di Brydge. Tutti gli articoli venivano ancora elencati, ma nessuno risultava disponibile per l’acquisto.

Il sito web è stato completamente chiuso venerdì 28 aprile, dando evidenza del destino segnato. L’ufficialità è, poi, arrivata per bocca del co-CEO Nicholas Smith, che ha riferito che l’azienda era stata sottoposta a una procedura di vendita giudiziaria a causa di problemi finanziari causati dalle difficoltà della catena di approvvigionamento indotte dal COVID e dalla chiusura dei negozi al dettaglio.

Sono estremamente orgoglioso di ciò che il team di Brydge ha realizzato, inclusa la soluzione innovativa pluripremiata portata sul mercato e la definizione di un nuovo standard per le periferici informatiche in termini di qualità e design Spero che l’acquirente del marchio e della proprietà intellettuale Brydge possa continuare il lascito innovativo del marchio BRYDGE e portare i prodotti e il marchio a nuove vette. Riconosciamo che ci sono ancora questioni irrisolte, tra cui preordini ProDock non spediti e altre questioni aziendali, e stiamo lavorando su questi punti come parte di questo processo.

Durante un’intervista esclusiva con AppleInsider, Nicholas Smith ha condiviso che Brydge non è stata in grado di soddisfare gli obblighi finanziari e di raccogliere ulteriore capitale in un mercato incerto, il che ha avuto un effetto a cascata che ha portato a pignoramenti immobiliari da parte del principale creditore.

Mentre Toby Mander-Jones e Nicholas Smith non sono coinvolti nel futuro del marchio ormai venduto, è possibile che Brydge non scompaia affatto dal mercato, ed anzi rilanci con nuovi prodotti sotto la nuova proprietà.

Se siete alla ricerca di una buona cover tastiera per iPad, o anche solo una tastiera, il link di riferimento è questo.