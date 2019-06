A settembre nuovi MacBook Air e forse un nuovo MacBook Pro da 13″ senza touch bar

Oltre a un MacBook Pro del tutto nuovo con display LCD da 16″, Apple ha in cantiere un aggiornamento per il MacBook Air Retina e forse anche per il MacBook Pro da 13″ senza touch bar. A riferirlo è Jeff Lin, analista di IHS Markit, in una nota inviata agli investitori ottenuta da Forbes e riportata dal sito Macrumors.

L’analista riferisce del refresh del processore per il MacBook Pro da 13″, senza però specificare altri dettagli. L’aggiornamento riguarderebbe solo il modello base anche perché il modello con Touch Bar è stato aggiornato poche settimane addietro.

Il MacBook Air è stato rinnovato l’ultima volta a ottobre dello scorso anno (qui la nostra recensione), con l’atteso display Retina d 13,3″ con risoluzione 2560×1600 pixel a 227 pixel per pollice, processori Intel Core di 8a generazione, tastiera di nuova generazione, trackpad Force Touch, porte Thunderbolt 3, nuovi colori (oro, argento, grigio siderale) e altro ancora.

Apple non ha mai presentato nuovi Mac nel corso dell’annuale evento dedicato ai nuovi iPhone, se arriveranno i nuovi MacBook Air, MacBook Pro da 13″ senza touch bar e il nuovo MacBook Pro da 16″, potrebbero essere presentati ufficialmente nei primi mesi di ottobre.