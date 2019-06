Il MacBook Pro da 16″ arriverà a settembre secondo un analista

Il previsto MacBook Pro con display da 16″ arriverà a settembre. A riferirlo è Jeff Lin, analista di IHS Markit. Nella nota invita agli investitori ottenuta da Forbes e riportata da Macrumors, Lin riferisce che lo schermo da 16″ sarà un LCD con risoluzione 3072×1920 pixel fornito da LG Display.

Come termine di paragone l’attuale MacBook Pro da 15″ offre una risoluzione nativa 2880×1800 a 220 pixel per pollice. Il sito sudcoreano The Elec recentemente ha riferito che Samsung starebbe negoziando con Apple per la fornitura di display OLED da 16″ ma se il report di IHS Markit è corretto, il futuro notebook avrà uno schermo LCD e non OLED.

Voci di un MacBook Pro con display da 16″ circolano da febbraio di quest’anno: l’analista Ming-Chi Kuo aveva riferito dell’arrivo di un notebook Apple di questo tipo e con un design del tutto nuovo entro la fine dell’anno. L’analista-Nostradamus non si era però sbilanciato sul possibile tipo di display, non indicando l’uso di tecnologia LCD o OLED e altri dettagli.

Lin parla genericamente anche di un nuovo processore ma non specifica nient’altro. Peculiarità di IHS Markit è di avere un intero team che cura le ricerche nel settore dei display, con stretti legami con le catene di approvvigionamento del settore, e dunque l’indiscrezione potrebbe avere solide basi. In passato questa società di ricerca di mercato ha rivelato con esattezza la risoluzione del primo iPad Pro da 10,5″ (quattro mesi prima dell’effettiva commercializzazione), ma anche l’uso dell’ossido di policristallino a bassa temperatura (LTPO) per gli ultimi display dell’Apple Watch.

Apple non ha mai presentato nuovi Mac nel corso dell’annuale evento di settembre dedicato ai nuovi iPhone; se arriverà, il nuovo MacBook Pro da 16″ potrebbe essere presentato nei primi mesi di ottobre.