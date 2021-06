Gli accessori AirTag che Apple non ha lanciato sono su eBay

Su eBay sono in vendita alcuni prototipi di accessori AirTag (qui la nostra recensione) che Apple ha scartato in fase di produzione. Si tratta di portachiavi identici agli originali, quelli che la multinazionale di Cupertino sta già vendendo su Apple Store, con la sola differenza che sono realizzati in due colorazioni che mancano invece dal catalogo attuale.

Si tratta delle varianti rosa e blu chiaro, che Apple avrebbe probabilmente chiamato “Surf Blue”, che come dicevamo non sono state inserite tra le varie opzioni disponibili ai clienti. Gli accessori AirTag inediti sono proposti in vendita su eBay dal negozio battezzato “chargestore” che è noto appunto per offrire accessori originali Apple ma in versione prototipale: quindi la probabilità che non si tratti di un falso è molto alta, sebbene non ci sia possibile attestarla con certezza.

In commercio sono infatti già disponibili tantissimi cloni di accessori che imitano i portachiavi AirTag di Apple (così come tanti altri accessori prodotti dall’azienda) sia nell’aspetto che nei materiali, mentre qui sembra che ci sia l’alta probabilità che si tratti proprio dei prototipi che Apple ha poi scartato probabilmente perché insoddisfatta dalla resa dei due colori in questione.

Sono venduti dal negozio Ebay per 29 dollari ciascuno e sono spediti dalla Cina, insieme alla variante color “California”, le cui tonalità virano intorno all’arancio-sabbia, che era apparsa brevemente su Apple Store prima di essere rimossa, probabilmente per le stesse motivazioni delle altre due colorazioni mai vendute.

Apple ha lavorato su AirTag per diversi anni quindi è normale che abbia vagliato varie soluzioni prima di decidere quale fosse la migliore per la vendita, e così dev’essere stato anche per gli accessori abbinati. In questo caso non sappiamo se queste tre alternative in vendita su Ebay vedranno mai la luce, anzi sembra che le possibilità siano davvero minime: i colori che solitamente promuove Apple sono infatti stagionali e le tonalità come il “Surf Blue” sono state scelte e poi dismesse anche per altri accessori prodotti in passato.

Apple ha introdotto AirTag il 20 aprile: qui trovate le recensione di macitynet, invece per tutto quello che c’è da sapere su tecnologia e funzioni è disponibile questo approfondimento.