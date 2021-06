Per alcuni utenti iPhone l’autonomia diminuisce con iOS 14.6

Diversi utenti che hanno installato l’aggiornamento iOS e iPadOS 14.6, rilasciato da Apple il 24 maggio, lamentano il consumo eccessivo di batteria e autonomia diminuita. Il problema sembra interessare sia gli utenti che possiedono iPhone 11 sia quelli che invece usano uno dei terminali di ultima generazione iPhone 12.

Naturalmente il consumo di energia e l’autonomia dipendono da numerosi fattori, dalle app in esecuzione allo stato di salute generale dell’accumulatore, in ogni caso la diminuzione dell’autonomia dopo l’aggiornamento a iOS 14.6 è lamentato da utenti di iPhone di generazioni diverse, inclusi quelli della gamma iPhone 12.

Non solo: alcuni utenti segnalano che il proprio terminale tende a surriscaldarsi con maggiore facilità, questo anche quando vengono eseguite operazioni semplici e di routine, come per esempio navigare su Internet utilizzando Safari. Nei forum di discussione online, inclusi quelli di supporto Apple, gli utenti interessati da questo problema attribuiscono la colpa al nuovo sistema di ricalibrazione della batteria, incluso da iOS 14.5 per i modelli iPhone 11, che avrebbe modificato lo stato di salute dell’accumulatore.

Occorre rilevare che subito dopo aver effettuato un aggiornamento, come avviene ora nel caso di iOS 14.6, iPhone e iPad consumano più energia per alcuni giorni perché il sistema indicizza nuovamente tutti i contenuti del terminale per il funzionamento della ricerca Spotlight e anche per altre operazioni di routine e manutenzione. Ma questo solitamente dura circa due giorni e poi consumo della batteria e autonomia devono tornare a livelli normali. Se si tratta di un problema software, come con ogni probabilità è, Apple lo risolverà rilasciando una patch per iOS 14.6 oppure integrandolo nel prossimo iOS 14.7 ora in fase di test.

Tutto quello che c’è da sapere sugli iPhone 12 è in questo approfondimento di macitynet, invece tutto quello che sappiamo finora di iPhone 13 è riassunto in questo articolo.