Apple Mappe scandaglia la Polonia per la modalità Panoramica

Un altro paese si sta per aggiungere alla lista di quelli coperti dalla funzione panoramica 3D delle Mappe di Apple, in inglese indicata con il nome Look Around: secondo quando si legge sul sito ufficiale dell’azienda, la scansione delle città principali della Polonia è cominciata a maggio e proseguirà fino al mese di agosto.

A conferma dell’avvio della mappatura stanno circolando sui social network diverse foto scattate dai passanti che hanno notato il passaggio dei veicoli dotati di un sistema multicamera che Apple utilizza per l’appunto per mappare le vie cittadine. Il mese scorso lo stesso progetto è stato avviato ad Hong Kong, a conferma del fatto che la funzione, sebbene al momento sia disponibile soltanto per un numero limitato di città – tra cui Los Angeles, New York e alcune città del Giappone, oltre a Cupertino (California), Las Vegas (Nevada), San Francisco (California) e Honolulu (Hawaii) disponibili fin dal lancio della funzione avvenuto attraverso iOS 13 – si sta gradualmente espandendo nelle varie zone del mondo.

Nell’app Mappe di Apple, lo ricordiamo, la modalità Panoramica in arrivo prossimamente anche per la Polonia, può essere attivata ogni qual volta risulta visibile l’icona di un binocolo sullo schermo. Selezionando questa icona viene avviata automaticamente la vista ravvicinata a livello stradale in una piccola porzione di schermo, che a quel punto può essere toccata nuovamente per ottenere una visualizzazione a schermo intero in stile Street View di Google, permettendo all’utente di muoversi all’interno dell’area semplicemente toccando un punto lontano sulla mappa.

In questa particolare modalità vengono evidenziati i più importanti punti di interesse come ristoranti, aziende e parchi, ma la vista è limitata a ciò che può essere catturato dalle camere a livello dalla strada, poiché utilizza i dati acquisiti dai veicoli di mappatura di Apple circolati sulla carreggiata nei mesi precedenti.

«Apple sta effettuando rilievi del terreno in giro per il mondo al fine di raccogliere dati che migliorino Mappe Apple e che siano di supporto alla funzione Panoramica» come si legge sul sito ufficiale «Rivisiteremo periodicamente alcune località per raccogliere nuovi dati al fine di mantenere una mappa di alta qualità e sempre aggiornata» anche attraverso rilievi con sistemi portatili in zone pedonali selezionate, come ad esempio alcune strade di Londra alle quali i veicoli non hanno accesso «Utilizzando le stesse norme per la tutela della privacy applicate ai veicoli di Mappe Apple». In Italia questi rilievi sono fermi a dicembre 2020 e gennaio 2021.