Apple Watch Series 6 smontato: lo schermo si può (teoricamente) sostituire

Batteria più grande, nuovo motore aptico con elementi riciclati e uno schermo sostituibile. Queste sono le principali novità del nuovo anche Apple Watch Series 6 così come esse emergono dallo smontaggio che, puntuale, il sito iFixiT ha operato sul nuovo smarwatch.

Le novità hardware sulla carta non sono irrilevanti e meritevoli una analisi ravvicinata: display LTPO OLED Retina ottimizzato per la funzionalità always-on e senza Force TOuch, SiP (System in Package) 64-bit dual-core Apple S6, sensori aggiornati per misurazione della frequenza cardiaca, ECG, livello di ossigeno nel sangue, bussola e altimetro sempre attivo. Il dispositivo, ma questa non è una novità, è anche resistente all’acqua fino a 50 metri.

La vittima del teardown (qui i dettagli) è il modello con cassa da 44mm GPS + Cellular, acquistato in un negozio in Germania. iFixi ha acquistato anche il modello con cassa da 40 mm e proporrà successivamente dei confronti.

Il modello oggetto dello smontaggio (tecnicamente il modello A2376) presenta fin da sunto una piccola novità: l’apertura è semplificata dall’assenza della guarnizione per il Force Touch, elemento reso inutile da watchOS 7 che ha cancellato ogni dipendenza da questa funzione che Apple ha ormai eliminato da tutti i suoi prodotti.

Dal modello di quest’anno è stato eliminato non solo il Force Touch ma spariscono anche alcuni connettori per il display. Il cavo NFC ora è instradato attraverso un jumper laterale del display ed è presente un solo cavetto di messa a terra.

La batteria è da 1.17 Wh, come atteso, è leggermente superiore a quella vista sul Series 5. Il display è più luminoso rispetto a quello del precedente modello.

Il Taptic Engine sembra simile a quello del precedente modello e a quanto pare è realizzato con metalli delle terre rare riciclati al 100% e questa volta in tungsteno.

Sono presenti una serie di tradizionali circuiti integrati inseriti nel package ed uno di questi è un chip marcato 239-7. Altri chip non sono meglio identificati ma tra questi c’è sicuramente anche l’U1 già visto sugli iPhone 11 con tecnologia Ultra Wideband, utilizzabile per “rendere possibili nuove esperienze”, come le chiavi digitali per le automobili di nuova generazione. e probabilmente il funzionamento di Airtags e altre novità che vedremo in seguito. Una di queste potrebbe essere il rilevamento della posizione delle cuffie.

La misurazione del livello di ossigeno nel sangue è possibile grazie a un nuovo sensore che permetto di controllare questo valore quando si desidera oltre a effettuare periodicamente delle misurazioni in background, giorno e notte.

Tra i punti positivi, iFixit evidenzia la possibilità di cambiare il display. Si tratta di una operazione complessa ma non impossibile che però resta del tutto teorica anche per la mancanza sul mercato di questa componete il cui approvvigionamento è impossibile. Più facile sarà cambiare la batteria che è smontabile e anche questa sostituibile. Tra i punti negativi, il fatto che varie componenti sono integrate direttamente nel package del S6. Il punteggio di riparabilità è 6 su 10 (più il voto è alto, più un prodotto è facile da riparare).

