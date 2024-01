accRemover rimuove tutti i file Adobe dal Mac

accRemover è una piccola utility gratuita in grado di rimuovere e di effettuare una pulizia profonda di tutti i file lasciati dalle applicazioni Adobe su Mac, comodissima quando – ad esempio – per qualche motivo si desiderano disinstallare le varie applicazioni Adobe – per esempio Photoshop, Illustrator, InDesign e così via – per procedere a una installazione da zero.

Adobe integra nelle cartelle delle sue applicazioni una utility dedicata per la disinstallazione, ma caèita che quest’ultima non funziona come dovrebbe; la software house di San Jose (California) mette a disposizione utility dedicate come Adobe Creative Cloud Cleaner tool ma anche questo a volte non fa il suo dovere.

Uno sviluppatore indipendente ha creato AccRemover, utility che permette di rimuovere con sicurezza tutte le applicazioni, le Preferenze, componenti, elementi nel Portachiavi di macOS e altri file che Adobe salva in librerie e cartelle varie del Mac.

AccRemover è utile per rimuovere in modo completo i programmi Adobe, ed è comoda quando avete provato di tutto e nemmeno il tool dedicato riesce a rimuovere davvero tutto; è comoda quando non si riesce ad accedere alle applicazioni Adobe e dopo che sono andati a vuoto le varie soluzioni proposte dalla Casa di San Jose.

L’utility si occupa della rimozione del software “legacy” di Adobe, della la pulizia dei file di installazione danneggiati, risolvere problemi di autorizzazione nelle chiavi di registro e altro ancora.

accRemover, recentemente aggiornata alla versione 2.7, richiede Mac OS X 10.6 o seguenti e si scarica direttamente dal sito dello sviluppatore. Basta uscire da tutti i programmi aperti, avviarla, indicare la password dell’utente amministratore e attendere con pazienza il completamento.

Non preoccupatevi se sullo schermo non sembra accadere nulla: dopo alcuni secondi vedrete i messaggi dedicati e finestre che chiedono, ad esempio, se si vogliono eliminare anche le Preferenze. Al termine del lavoro di AccRemover basterà riavviare il computer per avere la certezza che tutto ciò che riguarda Adobe sarà rimosso. A questo punto si può, ad esempio, reinstallare la Suite o altri software Adobe come se non fossero mai stati presenti nel computer.

