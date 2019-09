Ad IFA 2019 la nuova serie di smartphone a marchio TCL

Ad IFA 2019 TCL proporrà una sua linea di smartphone. La società, nota ultimamente per le sue TV con Android TV a bordo, è pronta a inaugurare la manifestazione berlinese con l’annuncio del primo smartphone a marchio TCL.

Durante la conferenza stampa di TCL, in programma il 5 settembre, oltre alla presentazione del primo smartphone a marchio TCL, l’azienda comunicherà anche i nuovi passi avanti fatti nello sviluppo dei dispositivi pieghevoli, annunciandone l’arrivo sul mercato nel 2020. Ci sarà, poi, spazio anche per un nuovo progetto dedicato ai wearable display “Project Archery” che mira a portare l’esperienza cinematografica su un device di dimensioni ridotte.

Sembra che l’obiettivo di TCL sia quello di espandere la propria linea di prodotto e di imporre la propria presenza sul panorama tecnologico. Tutti i nuovi dispositivi mobili dell’azienda utilizzeranno i display di CSOT, sister company di TCL, e il primo prodotto che monterà il display Dotch, con la fotocamera dello smartphone integrata nello schermo.

Inoltre, il nuovo concetto di smartphone pieghevole di TCL introdurrà anche il nuovissimo Sistema ButterflyHinge per completare la tecnologia proprietaria DragonHinge.

Shane Lee, General Manager, Global Product Center di TCL spiega come la nuova linea di prodotti mobile TCL si posiziona come fulcro del nostro crescente portfolio di elettronica di consumo, con l’obiettivo di offrire esperienze più coinvolgenti per i clienti. Parole d’ordine sono accessibilità e qualità, ha concluso Lee.

La redazione di Macitynet sarà presente ad IFA 2019 e vi fornirà tutte le notizie in presa diretta, comprese quelle riguardanti TCL.