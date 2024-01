In Russia firmware modificato in tenda LED natalizia ha mostrato scritte che inneggiavano all’Ucraina

Il proprietario di un appartamento di Veliky Novgorod (città della Russia europea non lontana da San Pietroburgo) è stato arrestato per avere screditato le forze armate del paese, dopo che un uomo ha avvisato la polizia di un messaggio (“Slava Ukraini”, Gloria all’Ucraina), che scorreva sulle tende a LED del vicino.

Quando la polizia è arrivata a casa dell’uomo che aveva attivato la tendina a LED collocata su una finestra, ha notato l’addobbo collocato per i festeggiamenti del nuovo anno, e la scritta che inneggiava le forze armate ucraine.

Secondo il proprietario dell’appartamento, la decorazione avrebbe dovuto semplicemente mostrare la scritta “Felice anno nuovo”.

Altre persone in Russia si sono ritrovate con lo stesso problema, e a quanto pare la causa è lo sfruttamento dello stesso firmware open source presente su varie decorazioni LED. Il codice in questione sembra sia stato creato in Ucraina; qualcuno ha creato un fork e lo ha distribuito, senza rendersi conto del messaggio cifrato e nascosto nel codice (in una libreria JavaScript), pensato per essere espressamente visualizzato in occasione del capodanno nei territori russi.

Il sito The Record riferisce che l’uomo dell’appartamento di cui parlavamo all’inizio è stato arrestato e dovrà difendersi in tribunale. La Polizia ha sequestrato le luci “incriminate”.

Non è la prima volta che gli ucraini, studiano interventi di questo tipo nell’ambito del conflitto russo-ucraino, attaccando in vari modi sistemi di sorveglianza, aziende e infrastrutture.

