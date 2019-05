Adobe prova l’aumento dei prezzi per il piano Fotografia della Creative Cloud

Da alcune settimane l’offerta più economica per la Creative Cloud di Adobe – il piano “Fotografia” da 12,19 euro al mese (9,99 Euro + Iva) – non è più disponibile: l’aumento di prezzo sembra essere più un test che un aumento effettivo visto che è possibile abbonarsi ai vecchi prezzi in modalità “indiretta”.

I piani ufficiali offerti per singoli utenti partono ora da 24,39 euro al mese, prezzo che include Lightroom, Lightroom Classic, Photoshop e 1TB di archiviazione cloud,

A notare la sparizione del piano più economico è il sito PetaPixel. A partire dal 2013Adobe ha offerto un piano molto economico (negli USA 10$ al mese) come “proposta speciale per un periodo limitato” ma a quanto pare il piano era talmente apprezzato dagli utenti fotografi che la software house aveva continuano a offrirlo come opzione, anche dopo la scadenza dell’offerta.

Il piano da 12,19 Euro era particolarmente interessante: con 146 euro l’anno (o anche meno effettuando il pagamento in un’unica soluzione), era possibile avere sempre le versioni aggiornate di Photoshop CC, Lightroom Classic CC, Lightroom CC e 20 GB di storage sul cloud.

Molti utenti riferiscono che il piano più economico non appare più visitando il sito web di Adobe e ora la proposta più bassa parte da 24,39 euro al mese.

L’offerta più economica è ora il “Piano Lightroom” da 12,19 euro al mese che include solo l’applicazione Lightroom; il Piano Fotografia Creative Cloud con 1 TB costa 24,49 euro/mese (IVA inclusa).

Come ottenere il vecchio prezzo

A quanto pare si tratta di un test o quantomeno di uno stimolo all’acquisto: se lo acquistate ora per un anno lo avete ancora al vecchio prezzo qualunque cosa Adobe decida. L’anno di abbonamento si somma ad ogni residuo del vecchio abbonamento. Ad esempio se avete rinnovato l’abbonamento tre giorni fa e avete ancora un anno di tempo, comprando adesso sommate un ulteriore anno.

Il link per la sottoscrizione al prezzo più basso sembra ancora valido e, nel momento in cui scriviamo si può ottenere partendo da qui.