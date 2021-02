Aggiornamenti di sicurezza per macOS Catalina, Mojave e per Safari

Dopo l’aggiornamento a macOS 11.2, Apple ha rilasciato anche degli aggiornamenti di sicurezza per i sistemi operativi più vecchi, con update per macOS 10.15 Catalina, macOS 10.14 Mojave e per Safari.

È stato corretto un elenco di potenziali vulnerabilità, che interessavano varie aree del sistema. A questo indirizzo l’elenco delle vulnerabilità corrette. Apple ha predisposto anche un aggiornamento a Safari 14.03. A questo indirizzo l’elenco delle vulnerabilità risolte in Safari. Gli specialisti in sicurezza potrebbero nei prossimi giorni indicare dettagli in merito alle problematiche risolte.

Apple raccomanda l’installazione di questi aggiornamenti a tutti gli utenti spiegando genericamente che migliorano la sicurezza di macOS.

Si raccomanda di scaricare ed applicare gli aggiornamenti di sicurezza messi a disposizione da Apple il più presto possibile.