Aggiornamento Telegram, reazioni infinite e tanto altro

Telegram si aggiorna ancora e come sempre porta con sé una valanga di novità. Si tratta come al solito di un aggiornamento,ento gratuito, anche se alcune delle novità presenti in elenco potranno essere sfruttate solo da chi dispone di abbonamento Telegram Premium. Ecco di che si tratta.

Se il precedente aggiornamento di Telegram ha rivoluzionato le emoji, aggiungendo la possibilità di creare emoji animate personalizzate. Questo aggiornamento offre ancora più modi di usare queste nuove emoji.

Reazioni infinite

La prima novità, infatti, sono le innumerevoli reazioni disponibili. Da oggi, infatti, gli utenti avranno accesso a decine di reazioni, incluse quelle che prima erano disponibili solo con Telegram Premium. Per accogliere tutte le nuove emoji è stato ridisegnato il pannello delle reazioni. Gli utenti Premium Telegram Premium possono scegliere le reazioni da una selezione infinita di emoji personalizzate.

Premium Stati emoji

A partire da oggi, gli utenti Premium possono aggiungere un stato emoji animato che viene mostrato accanto al proprio nome. E’ possibile impostare uno dei 7 stati standard che cambiano colore per adattarsi ai diversi temi di Telegram, o scegliere tra un numero infinito di emoji personalizzate.

Flusso di accesso migliorato

Gli utenti che si disconnettono e si riconnettono frequentemente, ora possono ricevere i codici di accesso tramite il loro indirizzo e-mail, o utilizzando Accedi con Apple o Accedi con Google.

Ancora, sono stati aggiunti nuovi link per gli username: adesso tutti gli @username su Telegram hanno i loro link t.me/username.

Inoltre, anche gli utenti Android possono adesso impostare la priorità dei download: i media e i file in fase di download possono essere gestiti nella scheda “Download”. Dopo questo aggiornamento, tenendo premuto premuto qualsiasi elemento nella lista sarà possibile riordinarlo e cambiare la sua priorità, in modo da scaricare il file in cima per primo.

Tra gli aggiornamento esclusivi per Android, sono state aggiunte nuove animazioni fluide per aprire, chiudere e cambiare i media su Android. Inoltre, per gli utenti Android 13 o versioni più recenti, sarà possibile scegliere un’icona a tema per Telegram, che si abbinerà automaticamente alle impostazioni della modalità scura del telefono e al colore principale del dispositivo.

