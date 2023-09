Aggiornati Pages, Keynote e Numbers per iOS 17 e macOS Sonoma

Apple ha rilasciato le versioni aggiornate delle app della suite iWork per iOS, iPadOS e macOS, indicata da Cupertino come “suite di software di produttività personale”.

Pages, Keynote e Numbers per iPad, iPhone e Mac arrivano alla versione 13.2. Di seguito le note di rilascio delle versioni Mac e iOS/iPadOS:

Pages 13.2

• Dai nuovo spessore ai documenti con gli oggetti 3D in formato USDZ.

• Utilizza il nuovo modello “Resoconto minimalista” con eleganti font, colori e layout.

• Applica stili ai paragrafi con nuove opzioni per i bordi.

• Rimuovi i bordi esterni dai grafici importati dai file di Microsoft Office.

Numbera 13.2

• Dai nuovo spessore ai fogli di calcolo con gli oggetti 3D in formato USDZ.

• Rimuovi i bordi esterni dai grafici importati dai file di Microsoft Office.

Keynote 13.2

• Dai nuovo spessore alle presentazioni con gli oggetti 3D in formato USDZ.

• Riproduci le animazioni integrate nei file USDZ o utilizza “Spostamento magico” per animare gli oggetti 3D da una diapositiva all’altra.

• Aggiungi movimento alle presentazioni con nuovi temi dinamici e layout diapositiva con video in diretta.

• Rimuovi i bordi esterni dai grafici importati dai file di Microsoft Office.

Nelle note di rilascio di Pages for iOS/iPadOS, Keynote per iOS/iPadOS e Numbers per iOS/iPadOS, Apple indica la possibilità di avviare facilmente la collaborazione a un documento durante una chiamata FaceTime e altre funzionalità per le quali è richiesto iOS 17 o iPadOS 17.