Snapchat Dreams genera selfie artistici con Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale si sta insinuando dentro Snapchat a un livello ancora più profondo: già a inizio anno infatti il social ne aveva implementata una buona parte tramite l’aggiunta del ChatGPT di OpenAI, ma con l’arrivo della nuova funzionalità denominata Dreams in fase di rilascio in questi giorni, sarà possibile sfruttare questi algoritmi anche per generare delle immagini selfie altrimenti alla portata solo di utenti con esperienza di software di grafica e professionisti.

Secondo l’azienda questa sarà la “prossima grande rivoluzione” del social network dopo l’introduzione di Lenses che, già nel 2015, portò gli effetti di realtà aumentata nei selfie. Questa nuova opzione agisce infatti proprio in quest’area dell’app, permettendo agli utenti di trasformare il proprio volto assumendo nuove identità, come ad esempio quella di una sirena immersa in un paesaggio marino o quella di un eroe del Rinascimento alle pendici di un grande castello.

Allo stato attuale la funzione Dreams di Snapchat può creare fino a otto diversi selfie, che vengono raccolti all’interno di una nuova scheda nell’app. In una delle sue future versioni già in fase di studio – dicono – sarà persino possibile elaborare selfie di questo tipo includendo nelle immagini anche altre persone.

Snapchat Dreams, i primi selfie AI sono gratis, poi si paga

I primi 8 selfie sono gratis, se poi se ne vogliono creare degli altri bisognerà sbloccarli tramite acquisti in-app ad un prezzo non ancora reso noto. La funzione infatti sarà implementata nelle prossime ore per gli utenti Snapchat australiani e neozelandesi, mentre per l’estensione a livello globale bisognerà attendere qualche settimana.

Per poterla usare sarà necessario installare l’ultima versione dell’app: in Italia il 28 agosto è stata pubblicata la versione 12.49.0.51 per iPhone (si scarica gratis dall’App Store) mentre quella per Android è la numero 12.48.1.0 ed è stata pubblicata il 23 agosto (e si scarica gratis dal Play Store).

