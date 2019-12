Airpods 2 e Airpods Pro, scontate e a casa vostra per Natale: ultima chiamata

Se gli Airpods sono il regalo di Natale più desiderato per il mondo Apple ed Amazon vi viene incontro: sia gli AirPods 2 (143,90 €) che gli Airpods Pro (240,99€) sono in sconto e in consegna per Natale, anche se ormai il tempo sta per scadere.

Gli AirPods 2, recensiti da Macitynet qui, sono stati presentati qualche mese fa e si distinguono alla versione originale (ormai sparita dai negozi, ma stateci attenti: sembrano identici agli Airpods 2), oltre che per la ricarica a contatto, per un nuovo processore. Supportano Hey Siri e hanno una autonomia leggermente superiore. Gli Airpods 2 seppure a distanza di mesi dalla loro introduzione sul mercato sono ancora oggi il modello più venduto per un favorevole rapporto tra prezzo e funzioni.

Gli Airpods Pro come vi abbiamo spiegato durante la nostra recensione realizzata al lancio si tratta di una versione rinnovata dei più popolari auricolari full wireless del mercato. Hanno un fattore di forma molto simile a quello degli AirPods tradizionali ma aggiungono una superiore ergonomia grazie ai copriauricolari in gomma e, soprattutto, hanno un efficiente sistema di soppressione del rumore. Sono integrate con iPhone quando lo sono le AirPods, hanno una custodia wireless per la ricarica e una autonomia fino a 5 ore.

Gli AirPods 2 sono in pronta spedizione a 143,99 euro, contro 179,90 euro. Lo sconto è del 20 ed è solo di poco più alto di quello del Black Friday.

Gli AirPods Pro costano 240,99 euro, contro i 279,90 del prezzo ufficiale. Lo sconto è del 10%, ma il risparmio effettivo di 40 euro. Solo in una occasione sono scesi (di 5 euro) sotto questo prezzo. La spedizione è prevista per il 21 dicembre.

In entrambi i casi li riceverete quindi per Natale, anche se il tempo utile per mettere questi richiestissimi auricolari, sta ormai per scadere

Se l’offerta di questa pagina non fosse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.