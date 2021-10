AirPods Pro 2, le presunte foto mostrano le differenze

AirPods Pro 2 dovrebbero avere ancora l’astina come nel modello attuale, ma qualche differenza estetica ci sarebbe comunque. E’ quanto sostiene “Sense”, una nuova fonte in questo ambiente, che avrebbe ottenuto una serie di immagini interne di Apple nelle quali sono rappresentati i nuovi auricolari Apple della serie Pro che, con molta probabilità, saranno lanciati sul mercato il prossimo anno.

L’azienda infatti ha appena presentato gli AirPods di terza generazione che vanno ad aggiornare la gamma base di questi auricolari, che si avvicinano esteticamente alla serie Pro. E’ così lecito credere che il design di questo prodotto è quello scelto da Apple per tutti gli auricolari che saranno presentati quantomeno nel breve periodo, ed è anche per questo che si ritiene che gli AirPods Pro 2 non dovrebbero essere troppo diversi da quelli attuali.

Secondo le indiscrezioni innanzitutto non ci sarebbe l’eliminazione dell’astina, la protuberanza che consente al microfono principale di essere più vicino (nonché direzionato in maniera migliore) verso la bocca, come invece sostenuto dal solitamente affidabile giornalista di Bloomberg, Mark Gurman. Quantomeno – sostengono – questa importante modifica nel design non è prevista per gli AirPods Pro 2.

Ci sarebbero invece altre tre differenze sostanziali, di cui due visibili ad occhio nudo. Quella che non si vede riguarda la sostituzione del sensore ottico con quello di rilevamento della pelle, una tecnologia che Apple ha già inserito negli AirPods 3 ed è quindi credibile aspettarsi che faccia la stessa cosa anche con la serie di fascia superiore, tanto più che questo sistema pare sia più efficace e preciso rispetto a quello che andrebbe a sostituire.

La prima delle due differenze visibili a occhio nudo invece riguarda l’aggiunta di una serie di fori sul fondo della custodia. Si dice che servano per consentire ad Apple di abilitare il ritrovamento separato di auricolari e custodia tramite l’app Apple Dov’è a partire da iOS 16: se infatti oggi gli auricolari sono in grado di emettere un suono acustico, la nuova custodia grazie al piccolo altoparlante integrato sarà finalmente in grado di “farsi sentire” indipendentemente dal fatto che gli auricolari si trovino dentro oppure no.

L’altra novità riguarda l’aggiunta di una piccola placca forata in metallo sul lato della custodia che consentirebbe di inserire un laccetto da polso. Se è vero che Apple non è nuova a questo genere di accessori (il caso più facile da ricordare è quello del laccio Apple Loop per iPod touch), sarebbe la prima volta che viene offerta questa possibilità su un paio di AirPods. Questo aggiornamento è quello che meno convince e siccome queste immagini di AirPods Pro 2 provengono da una fonte che come dicevamo non ha un passato in questo ambiente, non è escluso che possa trattarsi semplicemente di un errore.

Tutto quello che c’è da sapere su AirPods Pro modello attuale è nella recensione di macitynet, invece in questo articolo spieghiamo quali conviene acqusitare tra i nuovi AirPods di terza generazione e il modello precedente.