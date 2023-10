Al The Sphere di Las Vegas gli U2 inaugurano la nuova esperienza dei concerti live

Gli U2 hanno tenuto il primo concerto all’interno del The Sphere di Las Vegas, un’enorme struttura a forma di cupola avvolta da oltre un milione di LED. Il concerto, una performance live incentrata sull’album Achtung Baby della band, è anche il primo di una serie di spettacoli che si terranno presso questo particolare teatro fino alla fine di dicembre. Ovviamente, i biglietti non sono così accessibili: i più economici partono da circa 400 dollari, almeno al momento.

Dai video pubblicati sui social media, sembra che gli spettacoli alla Sphere possano godere di una esperienza davvero mozzafiato, mentre una recensione sul New York Times afferma che il concerto alternava effetti visivi giganteschi e psichedelici che si estendevano sullo schermo della cupola, a immagini più standard di primo piano della band. Questo video di YouTube della prima canzone, “Zoo Station”, mostra esattamente come è iniziato lo spettacolo:

Il filmato mostra anche animazioni particolarmente disorientanti, che si estendono sull’intero schermo e che sembrano schiacciare la folla. Chissà se qualcuno avrà provato addirittura quale nausea:

Chi volesse, invece, capire meglio come funziona la cupola potrà guardare questo video di casinocompwallet su TikTok, che mostra come sono effettivamente fatti i LED. Sphere Entertainment afferma che ogni diodo contiene 48 diodi, è distanziato di circa otto pollici e può mostrare 256 milioni di colori:

Un po’ di dati sulla cupola

The Sphere un’arena da 17.600 posti situata vicino a The Venetian Resort, caratterizzata da una maestosa cupola animata (larga 157 e alta 111 metri) con uno schermo interno LED 16K che la avvolge completamente.

L’aspetto esterno è impressionante, ma la vera attrazione risiede nell’esperienza immersiva che offre all’interno, ripensando completamente i concerti e le esperienze cinematografiche.

Come spiegano James Dolan e David Dibble di MSG a Rolling Stone, l’obiettivo è creare un’esperienza di realtà virtuale senza la necessità di “maledetti visori”. I creatori utilizzano una telecamera speciale per produrre riprese che avvolgono completamente il pubblico.

Inoltre, è presente un sistema audio unico composto da 164.000 altoparlanti, in grado di isolare suoni specifici o persino limitarli a determinate parti del pubblico. Ad esempio, una sezione potrebbe udire soltanto dialoghi in lingua spagnola, mentre altri potrebbero beneficiare di altre lingue.

Come nei cinema “4D”, MSG Sphere offre anche un’esperienza sensoriale per alcuni spettatori. Circa 10.000 posti sono dotati di effetti tattili, in grado di dare sensazioni di freddo, caldo, o simulare vento ed emanare profumi.