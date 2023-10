Vivaldi porta le schede di navigazione su iPhone e iPad

Gli sviluppatori di Vivaldi Technologies hanno rilasciato il browser Vivaldi in versione per iPhone e iPad: questo browser, disponibile per varie piattaforme (Windows, macOS, Linux, Android, Chromebook, oltre che in alcune auto Renault) offre interessanti strumenti e protezioni per la privacy.

Le funzioni integrate sono numerose, così come la possibilità di personalizzazione. È possibile tenere traccia delle schede aperte di navigazione in stile computer desktop, accedere rapidamente ai siti preferiti dalla pagina iniziale, personalizzare i segnalibri e aggiungere selezioni rapide e cartelle personalizzate per organizzare i contenuti.

Le Note permettono di organizzare le idee e ricordare le cose da fare, e possono essere sincronizzate con le app per desktop e dispositivi mobile, consentendo di riprendere da dove avevamo lasciato. Funzionalità di sincronizzazione sono supportate per cronologia di navigazione, password, segnalibri, schede e altro, mentre protezioni end-to-end specifiche impediscono l’accesso a terzi.

La “Lista di lettura” permette di salvare ciò che si desidera, e riprenderlo quando si vuole, sincronizzando le liste su qualsiasi dispositivo su cui è disponibile Vivaldi. L’utente può decidere di cambiare quando lo desidera il motore di ricerca di default con diverse alternative incentrate sulla privacy.

Non mancano funzioni per bloccare annunci traccianti e permettere all’utente di scegliere come visualizzare i siti. Gli sviluppatori promettono di non vendere i nostri dati, né di archiviarli su loro server e di fare del loro meglio per impedire anche ad altri di farlo, senza preoccuparsi che qualcuno dia una sbirciatina alla nostra cronologia di navigazione o monitori ciò che facciamo online.

Il “motore” del browser è il WebKit di Apple e gli sviluppatori sperano in futuro di poter sfruttare alternative come Chromium e Gecko. Vivaldi per iOS/iPadOS richiede OS 15/iPadOS 15 o versioni successive, “pesa” 173,9MB, è multilingua (italiano compreso) e si scarica gratis da questa pagina di App Store.