Problemi Alexa in Italia ed Europa, aggiornato: in risoluzione

Luci strane che lampeggiano sui dispositivi Amazon Echo, nelle stanze luci spente e dispositivi per la casa smart e domotica non pervenuti: questa mattina milioni di utenti italiani si sono svegliati senza il tradizionale buongiorno di Alexa, senza il riepilogo delle notizie e alcuni non si sono svegliati proprio perché la sveglia non è partita: i problemi di Alexa sono segnalati con numerosi post sui social, non solo in Italia ma in diversi paesi in Europa.

I problemi di Alexa sono stati segnalati a partire tra le 7 e le 8 della mattina di venerdì 21 gennaio, un evento insolito per l’assistente vocale di Amazon che può senza dubbio vantare un eccellente stato di servizio, se si eccettua qualche piccolo e rapido inconveniente che si risolve solitamente nel giro di un paio di domande e richieste, con disservizi limitati di pochi minuti.

Al contrario in questa occasione il volume delle segnalazioni online è tale da far sospettare problemi per Amazon Alexa di una certa gravità, anche tenendo conto dell’ampia area geografica interessata. Infatti le segnalazioni per il mancato funzionamento e disservizi non provengono solo dagli utenti italiani dei dispositivi Amazon Ecco, ma fioccano anche in diversi altri paesi in Europa, inclusi Spagna, Francia, Germania fino a comprendere anche il Regno Unito.

Rilevati i problemi di Alexa, alcuni utenti hanno provato a contattare l’assistenza di Amazon che ha prontamente risposto «Sì, ti confermo che il nostro dipartimento tecnico è già a lavoro per il risolvere l’inconveniente! Grazie mille per la segnalazione, a presto! -Matteo», come segnala anche il Corriere della Sera.

Amazon è sempre sul pezzo e la risoluzione, almeno parziale, sembra sia già in corso. Il sito web DownDetector che monitora e segnala le interruzioni nei principali servizi di tecnologia e comunicazioni, indica un picco di problemi Alexa poco prima delle 10 del mattino, mentre la curva sembra segnare una decisa diminuzione nel momento in cui scriviamo. Macitynet tornerà a parlare dei problemi di Alexa in Italia e in Europa non appena ci saranno novità al riguardo.

Aggiornamento delle ore 11,19

Come già indicato nella prima pubblicazione di questo articolo, Amazon è intervenuta rapidamente per risolvere i problemi Alexa che hanno interessato milioni di utenti in Italia e in Europa. La situazione sta rapidamente migliorando, come rileva anche l’aggiornamento della situazione in corso tramite il sito DownDetector.

Il grafico che riportiamo mostra che il picco della curva delle segnalazioni è in brusco calo: è cambiata anche la colorazione, dal rosso precedente al giallo attuale, che indica una diminuzione di problemi e disservizi. La situazione sembra si stia normalizzando.

Da ieri Amazon ha aperto i preordini per Echo Show 15 in Italia: ne abbiamo parlato in questo articolo.