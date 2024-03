Aliexpress, Commissione UE indaga per diverse violazioni

La Commissione Europea ha avviato procedimenti formali per valutare se AliExpress abbia potuto violare il Digital Services Act DSA in diversi ambiti legati alla piattaforma di e-shopping.

In particolare, la Commissione sta valutando diversi ambiti in cui il colosso cinese dell’e-commerce abbia potuto violare il DSA, come la gestione e la mitigazione dei rischi, la moderazione dei contenuti e il meccanismo di gestione delle lamentele interne, dalla trasparenza della pubblicità e ai sistemi di raccomandazione, alla tracciabilità dei commercianti e all’accesso ai dati per i ricercatori.

Sulla base dell’indagine preliminare condotta finora, compresa l’analisi del rapporto di valutazione dei rischi inviato da AliExpress nell’agosto 2023, delle informazioni pubblicate nel suo rapporto di trasparenza e delle risposte alle richieste formali di informazioni della Commissione, la Commissione ha deciso di avviare procedimenti formali contro AliExpress ai sensi del Digital Services Act.

I procedimenti si concentreranno sui diversi ambiti. Anzitutto, c’è la questione del rispetto degli obblighi del DSA relativi alla valutazione e mitigazione dei rischi sistemici di diffusione di contenuti illegali.

Ancora, c’è il lato legato alla mancanza di applicazione dei termini di servizio di AliExpress che vietano certi prodotti che comportano rischi per la salute dei consumatori, come farmaci e falsi integratori alimentari o, per i minorenni in particolare, l’accesso a materiale pornografico.

Ancora, la Commissione UE indagherà sulla mancanza di misure efficaci per prevenire i rischi derivanti da servizi, come influencer che promuovono prodotti illegali o dannosi attraverso il Programma di affiliazione di AliExpress.

Se provate, queste e altre carenze costituirebbero violazioni degli articoli 16, 20, 26, 27, 30, 34, 35, 38, 39 e 40 del DSA. La Commissione UE, dunque, condurrà adesso un’indagine approfondita, continuando a raccogliere prove, ad esempio inviando ulteriori richieste di informazioni, conducendo interviste o ispezioni.

L’apertura dei procedimenti formali dà alla Commissione il potere di intraprendere ulteriori misure di esecuzione, anche misure provvisorie che potrebbero portare al divieto temporaneo di vendita di determinato materiale.

Il Digital Serces Act DSA non stabilisce alcun termine legale per concludere i procedimenti formali. La durata di un’indagine approfondita dipende da diversi fattori, tra cui la complessità del caso, fino a che punto l’azienda interessata collabora con la Commissione e l’esercizio dei diritti di difesa.

Negli scorsi giorni il Parlamento UE ha approvato il primo regolamento al mondo su obblighi, rischi e impieghi anche proibiti per l’intelligenza artificiale. Tutti gli articoli di macitynet che parlano Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.