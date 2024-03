Recensione Telecamera IP da esterni IMOU Knight, versatilità e qualità per la vostra sicurezza

Le telecamere da esterno sono in continua evoluzione ma molto spesso una connettività limitata con collegamenti solo wi-fi, solo ethernet o solo in modalità client-server limita l’evoluzione di un impianto di sorveglianza che vuol crescere nel tempo.

Imou Knight combatte letteralmente le limitazioni di connettività per aggiungere alla lunga lista di caratteristiche quelle che elenchiamo di seguito e che vedremo nel dettaglio: risoluzione 4K UHD, HDR, Rilevamento IA, Linea di rilevamento, Zona di rilevamento, deterrenza attiva con illuminazione e sirena, conversazione bidirezionale, Visione notturna Smart Color, IP66 Resistente alle intemperie, Archiviazione diversificata in locale o su server, compressione video H.265, trasmissione dati 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi 6, compatibilità ONVIF.

Si tratta di un dispositivo molto completoche abbiamo potuto provare per diverse settimane in sito e di cui vogliamo darvi conto.

Confezione e Design

La telecamera è relalizzata in plastica e la forma allungata che permette di avere un anello Led esteso in orizzontale le conferisce un’ottima originalità. La forma arrotondata del retro permette un’ottima versatilità nell’orizzontamento sulla verticale limitata però dalla staffa di montaggio.

Nella confezione oltre alla videocamera troviamo una guida introduttiva, l’alimentatore da 12 Vdc <9.2 W con presa italiana, la staffa di montaggio, la vite di montaggio una mappa di posizionamento ed un piatto di montaggio; il peso è di 580 g e le dimensioni di 129x84x71 mm. Il collegamento, oltre al Wi-fi doppia banda 2.4/5 GHz e Wi-FI 7 prevede una 1 porta LAN da 100 Mbps e oviamente il controllo con l’app Imou per iOS e Android.

A bordo troviamo ovviament Microfono e speaker per la comunicazione nei due sensi e una sirena da 110 dB integrata.

Installazione del software, opzioni e modalità di funzionamento

Questa esauriente galleria di immagini vi mostra tutte le fasi di installazione della fotocamera che è perfettamente guidata e offre una panoramica di tutte le opzioni in fase di configurazione, comprese ovviamente le capacità di analisi del movimenti della AI che sono disponibili solo a pagamento con un periodo di prova gratuito che dura una mese.

Sensore, qualità di ripresa, modalità di rilevamento

La videocamera ensore CMOS progressivo 1/2.8″, risoluzione 8 MP e riprese 4K a 15fps, H.265. L’angolo di ripresa è di 127°. E’ dotata di una ottica fissa 2.8 mm. Con una portata fino a 20 metri (al buio) / 30 metri (di giorno) ed uno zoom digitale 16X, è possibile notare i dettagli anche con un forte ingrandimento partendo da riprese 4K e nella ripresa notturna ci viene in aiuto l’illuminazione da 600 Lumen che permette di rischiare con sufficienza una bella porzione della ripresa anche grazie alla distribuzione su doppia fila orizzontale dei LED a bordo. La modalità HDR riduce il contrasto tra zone in ombra e in luce rendendo più agevole la visibiltà di particolari che sarebbero rimasti nella penombra o bruciati da una sovraesposizione.

Dobbiamo dire che la qualità di ripresa e il bilanciamento delle luci sono sicuramente di altissimo livello e anche se i 4K a 15 fps non offrono una fluidità del movimento da ripresa video (non è questo lo scopo di una telecamera di sorveglianza).

Le immagini registrate in H.265 e riviste sono di una qualità di assoluto rilievo e i dettagli ingranditi con lo zoom digitale riescono ad avere una definizione fotografica senza pixeloni almeno fino al 4X.

La telecamera ha diverse modalità di rilevamento facilmente configurabili: oltre a quella che determina le aree che deve controllare…

…abbiamo anche l’impostazione della cossiddetta di linea di rilevamento: un traguardo virtuale il cui attraversamento fa scattare la notifica e che può, alla bisogna far scattare la sirena a bordo da 110 DB (che è stata ben notata dai vicini durante i nostri test) o accendere il led da 600 Lumen per creare una prima deterrenza.

Come abbiamo visto le capacità di riconoscimento AI e cioè rilevamento di Umani, Veicoli, Animali sono un plus che viene fornito come servizio aggiuntivo con un abbonamento che parte da 0,08 € al giorno.

Integrazioni, registrazioni e opzioni

Grazie alla microSD card a bordo potete conservare le registrazioni attivate dalle vostre impostazioni direttamente a bordo della telecamera e potete prelevarle attraverso il collegamento al vostro dispositivo ma è possibile anche registrarle sul cloud o su un NVR (un sistema di videoregistrazione con server che trovate facilmente nel catalogo Imou e della casa madre Dahua o di terzi anche grazie alla compatibilità ONVIF).

Vi ricordiamo che NVR è l’acronimo di Network Video Recorder: la registrazione avviene tramite rete per i video già codificati dalle telecamere IP mentre DVR è l’acronimo di Digital Video Recorder con la registrazione dei dati che avviene direttamente su Hard Disk, dopo una conversione digitale.

La telecamera registra in formato H.265 con una compressione che le permette di registrare fino a 24 Giorni su una scheda microSD da 256GB, il massimo del formato accettato.

Al momento dell’installazione avete un periodo di prova dei piani Imou Protect di tipo Basic e Plus: le differenze rispetto al funzionamento base le trovate nello specchietto qui sotto.

Un nota di merito va assegnata la capacità di configurazione che si mantiene abbastanza semplice in fase di prima installazione e che mostra un elevato livello di granularità sia nelle scelte di ripresa diurna e notturna e che permette anche di scegliere a priori la possibilità di disabilitare l’audio nelle registrazioni e nella presa diretta: per un dispositivo che potrà essere usato anche con gli utenti in casa e per illuminare (alla bisogna) un luogo frequentato anche da famigliari o amici è un segno di rispetto della privacy da non sottovalutare.

Qualche nota sul montaggio e sulla ripresa

Avendo la sola possibilità di montarla a parente in un giardino condominiale abbastanza stretto non avevamo molti margini di manovra per il posizionamento e così, come si nota dalle immagini, la recinzione per quanto alta lasciava intravedere una piccolissima porzione della strada. Non ci sono problemi per l’attivazione della videocamera visto che è possibile gestire le aree rilevamento semplicemente disegnandole sulla schermata di ripresa ma sta di fatto che nelle riprese la zona “esterna” continuerà a vedersi e ancora peggio pure l’attivazione del led non dipenderà dall’occupazione dell’area designata ma di tutto lo spazio di ripresa.

Questo secondo problema pensiamo sia facilmente risolvibile con un adeguamento del software adeguando l’area di attivazione dell’allarme a quella dell’illuminazione mentre per il primo dovremo ricorrere ad una sorta di paravento o pensare direttamente ad una applicazione a soffitto approfittando del balcone presente e del lungo cavo in dotazione.

Questo ci è parso il solo difetto funzionale/progettuale della telecamera a cui si puo’ in ogni caso rimediare sia via software che con un po di creatività. Quello che è noioso è il cavo POE che non si può staccare dal resto e che siamo comunque costretti a celare dentro la scatola 503 che ospita anche l’alimentatore con (fortunatamente) presa italiana. L’alimentatore non è IP66 e, visto che comunque la telecamera era comunque al riparo sotto un balcone lo abbiamo inserito nella 503 collocata subito dietro.

Uso notturno

La qualità di registrazione e di ripresa per controllo diretto è veramente di alto livello e ovviamente anche se è possibile vedere fino a 20 metri il faro in dotazione permette riprese di qualità elevata su una distanza piu’ ridotta: fino a circa 6 metri è tutto perfettamente illuminato e in più potete comandare il faretto anche manualmente per llluminare un angolo del giardino per una cenetta sotto le stelle.

Conclusioni

Imou Knight ci ha piacevolmente stupito per la qualità del prodotto e delle immagini riprese in ogni condizione di luce: le riprese 4K e l’HDR, il faro LED con una buona area di ripresa, la connettività iper versatile e a prova di espansione del sistema ne fanno un ottimo prodotto per chi cerca una telecamera IP non strettamente legata al mondo Apple.

Ci sarebbe piaciuto un sistema di montaggio un po’ piu articolato per soddisfare tutte le esigenze di inquadratura ma l’estetica finale e l’ergonomia del prodotto sono pià che eccellenti.

Anche riguardo i piani di “sorveglianza” e le modalità di ripresa non siamo sicuramente “apple-centrici” ma i costi per avere le opzioni che veramente servono sono limitatissimi e hanno possibilità di crescere soltanto a seconda dell’aumentare delle esigenze del cliente. La versione Basic è già più che sufficiente per l’utente standard. Chi utilizza la versione base ha comunque un ottimo sistema di sorveglianza diretta, un gradevole apparato di illuminazione e un efficace deterrente per i malintezionati. Ricordiamo in ogni caso ai nostri lettori di seguire le indicazioni sulla sicurezza per le telecamere IP che forniamo su questa pagina di macitynet.it.

Pro

Elevata qualità di ripresa

L’illuminazione led è ottima anche come luce d’ambiente per esterno

Sistema di allarme completo

Ultraversatile nei collegamenti

Collegamento diretto dalla Home di iPhone

Eccellente rapporto qualità/prezzo

Contro

Diverse opzioni a pagamento per le opzioni AI (ma il piano basic costa meno di 3 euro al mese)

Staffa di montaggio e cavi non separabili che rende difficili alcuni opzioni di allestimento angolazioni estreme.

Impossibilità di mascherare completamente l’area di ripresa

Prezzo al pubblico

E’ possibile trovare la telecamera in un range di prezzo che va dai 97 a 103 € + IVA su Amazon ed è disponibile una vasta selezioni di catene retail italiane oltre che sul sito Imou.

