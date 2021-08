Alla mostra del cinema di Venezia protagonista la realtà virtuale

Sarà inaugurata domani, 1° settembre 2021, la sezione Virtual Reality della 78° Mostra Internazione d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Una sezione che, dalla prima esperienza nel 2016, è diventata sempre più protagonista della mostra del Cinema e che ora ne rappresenta una parte significativa, con un sempre maggiore numero di film VR e proposte per il pubblico, in presenza e online. E che vedono la partecipazione di star del cinema, come Tilda Swinton, voce narrante di Goliath, film VR che sarà presentato quest’anno.

La Venice VR Expanded 2021 offrirà, dal 1° all’11 settembre, la presentazione in presenza di trentasette progetti provenienti da ventitré paesi: otto video 360°, venticinque progetti VR, quattro progetti VR su prenotazione. Saranno inoltre presentati una selezione di 34 mondi virtuali e si svolgeranno 5 eventi speciali.

La sezione Venice VR Expanded si terrà ancora una volta anche online, estendendo la sua durata dall’1 al 19 settembre 2021.

Da quest’anno, inoltre, dall’1 al 11 settembre e per tutta la durata della Mostra, sarà presente in uno spazio del Palazzo del Casinò (Lido di Venezia), la Sala Amici, dove saranno messi a disposizione degli accreditati su prenotazione delle postazioni attrezzate per poter visionare online i progetti della selezione ufficiale Venice VR Expanded.

Le opere in Virtual Reality di questa edizione della Mostra saranno fruibili online sulle piattaforme HTC’s Viveport e Facebook’s Oculus, attraverso visori PCVR e Oculus Quest.

Gli accreditati della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica possono vedere la selezione ufficiale di Venice VR Expanded: nella VR Gallery al secondo piano del Palazzo del Casinò, previa prenotazione sulla piattaforma Boxol tramite l’evento“VR Gallery Reservation” oppure online su HTC Viveport, Oculus Store e VRChat usando visori PCVR e Oculus Quest.

La visione online sarà possibile tramite HTC Viveport, per progetti 6DoF compatibili con visori PCVR e video a 360°; Oculus Store, per progetti 6DoF compatibili con visori Oculus Quest e video a 360°; VRChat: per progetti su VRChat e performance; la piattaforma dedicata per la performance VR “Bedlam”; l’applicazione iOS/Android per il progetto audio immersivo “Knot: A Trilogy”.

L’evento speciale “In the Mist” è disponibile esclusivamente alla VR Gallery al second piano del Palazzo del Casinò a Venezia e nelle 14 istituzioni del Satellite Programme.

