USB-C per Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad all’evento Apple

Non soltanto nuovo hardware di livello ma anche accessori aggiornati e rinnovati in seguito alla richieste UE che richiedono un solo tipo di connettore per la ricarica dei dispositivi elettronici e che hann imposto ad Apple l’abbandono del Lightning proprietario.

Apple annuncerà nuove versioni di Magic Keyboard, Magic Mouse e Magic Trackpad in occasione dell’evento “Scary Fast” di lunedì 30 ottobre (che si svolgerà quando in Italia sarà già l’una di notte del 31).

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg prevedendo che gli accessori aggiornati saranno presentati insieme a un nuovo iMac da 24″ con chip M3. Secondo il redattore di Bloomberg tutti e tre gli accessori integreranno la porta USB-C al posto della Lightning.

Non è chiaro se la novità sarà solo la porta USB-C e relativo cavo per il collegamento e la ricarica tramite porta USB‑C del computer, o se vi saranno anche cambiamenti nel design: il Magic Mouse non riceve un corposo aggiornamento da anni e c’è chi spera in un miglior sistema di ricarica (senza bisogno di rovesciarlo, e rendendolo quindi inutilizzabile durante la ricarica).

L’attuale sistema di ricarica del Magic Mouse è stato spesso criticato e c’è anche chi ha realizzato una staffa dedicata per far scorrere il dispositivo mentre è in ricarica, scoprendo però che, a differenza del Magic Trackpad e della Magic Keyboard, che si possono utilizzare durante la ricarica, il Magic Mouse non funziona mentre viene ricaricato.

C’è anche chi ha immaginato un “Apple Magic Mushroom Mouse” con design che permetterebbe di usare il mouse mentre è in ricarica con tanto di supporto dedicato wireless, accessorio che è solo un concept pensato dal designer Kevin Clarridge.

Nel monento in cui scriviamo su Amazon il Magic Mouse versione in bianco costa 69,99 euro.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con le indicazioni di alcuni dei migliori mouse del Mac.